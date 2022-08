Foot - PSG

PSG : Les quatre raisons de croire en Christophe Galtier

Publié le 5 août 2022 à 14h00 par Thomas Bourseau

Bien que certains supporters et observateurs attendaient Zinedine Zidane pour prendre la succession de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, c’est Christophe Galtier qui a été nommé à ce poste par la direction du Paris Saint-Germain. Et bien que l’expérience européenne du technicien français soit abyssale, il se pourrait bien que le choix du PSG s’avère gagnant.

Le 21 juin dernier, à l’occasion d’une interview accordée pour Le Parisien , Nasser Al-Khelaifi était interrogé sur une éventuelle déception de la part des supporters du PSG qui ont vu le nom de Zinedine Zidane circuler dans la presse pour qu’au final, ce soit Christophe Galtier qui prenne place sur le banc du PSG au tout début du mois de juillet. « Le rêve est une chose, la réalité une autre. Peut-être devrait-on d’ailleurs changer notre slogan… Dream Bigger (rêver plus grand), c’est bien mais aujourd’hui, nous devons surtout être réalistes, on ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes. On a fait de grandes choses depuis onze ans, mais chaque année, on doit se demander comment progresser, comment être meilleurs ». Certes, Galtier est un nom moins clinquant que celui de Zinedine Zidane, légende du football français. Néanmoins, ce choix du PSG pourrait tout de même s’avérer payant.

La défense à trois pour mettre Sergio Ramos dans un fauteuil

Arrivé libre de tout contrat à l’été 2021 afin d’apporter une belle expérience européenne supplémentaire au PSG, Sergio Ramos a passé une bonne partie de sa première saison dans les tribunes en raison de ses nombreux pépins physiques. En cette pré-saison effectuée en France, au Japon et en Israel, Ramos a pris part à chacune des rencontres du PSG et s’est même enflammé après le Trophée des champions de ce nouveau système à trois qui lui est bénéfique. En conférence de presse, Christophe Galtier a souligné lors de son passage en conférence de presse jeudi à quel point il comptait s’appuyer sur Ramos, son expérience ainsi que son leadership pour cette saison. « Automatiquement, il fait partie des cadres du vestiaire et il m'est arrivé dans différents clubs d'avoir des cadres qui ne jouaient pas, mais je m'appuie toujours sur ce profil de joueurs avec un parcours extraordinaire, et ce qu'ils doivent amener en terme de professionnalisme aux uns et aux autres et ce qu'ils peuvent m'amener de par leur vécu que je n'ai pas et que je n'ai pas eu. Après Sergio est bien, il n'a manqué aucune séance d'entraînement ».

Galtier a foi en Neymar qui prépare du lourd

Au coeur des rumeurs au niveau de son avenir, il a régulièrement été question d’un transfert de Neymar cet été bien que le Brésilien ait affirmé à plusieurs reprises avoir la ferme volonté de poursuivre au PSG. Dès sa présentation en tant que nouveau coach du Paris Saint-Germain, Galtier a fait savoir qu’il comptait tirer le meilleur de Neymar cette saison lorsque pour L’Equipe , il ne manquait pas à la mi-juillet d’affirmer qu’il avait un plan bien précis pour le numéro 10 du Paris Saint-Germain. « Je sais où Neymar peut être à l'aise, que ce soit un peu plus haut décroché ou devant deux milieux de terrain. Neymar, à l'image de Leo Messi, ce sont des animateurs, des joueurs qui ont cette capacité à être trouvés entre les ligne et être décisifs ».



De son côté, Neymar a assuré ces dernières semaines être prêt à en découdre après une saison en demi-teinte en faisant passer le message suivant. « Cette saison, tout va rentrer, il faut juste s'accrocher. (...) Je le sens. Tu sais quand tu te sens bien. Je vais frapper dans le ballon, gooooool. Du pied gauche, gooooool. De la tête, gooooool. Je suis bien dans ma tête. Je me suis entraîné pendant les vacances ». Et Neymar est passé de la parole aux actes en inscrivant son premier coup franc pendant la préparation depuis décembre 2019. Et en plus de pouvoir potentiellement compter sur un grand Neymar, Galtier pourrait en faire de même avec Lionel Messi.

Lionel Messi en mission reconquête

A l’été 2021, soit 21 ans après son arrivée au FC Barcelone, Lionel Messi quittait son club de toujours, à contre-coeur et en plein mois d’août. De quoi tronquer sa préparation physique de pré-saison. A cela s’est ajouté les multiples trêves internationales et les rassemblements avec la sélection argentine, sans oublier la nouvelle année, moment où Messi avait contracté le Covid-19. Résultat, Messi n’a pas pu réaliser la saison escomptée sur le plan comptable, mais à l’instar de Neymar, semble être en pleine forme en cette pré-saison et parvient à bien combiner avec son compère d’attaque. Résultat, en cinq matchs, Lionel Messi a inscrit trois buts pour une passe décisive. De bon augure pour la suite.

Galtier et Campos, une formule qui a fait ses preuves