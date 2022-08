Foot - PSG

PSG : Après la révolution au PSG, Al-Khelaïfi annonce la couleur

Publié le 5 août 2022 à 07h00 par Thibault Morlain

Pour cette nouvelle saison, le PSG a décidé de repartir sur de nouvelles bases. Exit Leonardo et Mauricio Pochettino qui ont été remplacés par Luis Campos et Christophe Galtier. Un nouveau projet a ainsi débuté au sein du club de la capitale. Et à l’aube de cette nouvelle saison de Ligue 1, Nasser Al-Khelaïfi a annoncé la couleur concernant le PSG.

Le PSG a donc démarré sa saison de la meilleure des manières, en remportant le Trophée des Champions face au FC Nantes. Place maintenant à la Ligue 1 en attendant la Ligue des Champions dans quelques semaines. Champion en titre, le club de la capitale fait toujours office de grand favori. Et cette saison encore, le PSG a de grandes ambitions, d’autant plus avec le nouveau projet qui a débuté avec Luis Campos et Christophe Galtier, au poste d’entraîneur.

« Nous avons régénéré notre étique de travail »

Dans des propos accordés à L’Equipe , Nasser Al-Khelaïfi s’est prononcé sur cette saison du PSG. « Notre club aborde la saison qui s’ouvre avec une grande motivation et avec un état d’esprit très positif, basé à la fois sur l’ambition de remporter des succès dans chaque compétition et sur la volonté et continuer de grandir en tant que club. Nous avons régénéré notre étique de travail. Notre objectif est ainsi de nous appuyer sur un état d’esprit qui place le collectif en valeur suprême afin de nous permettre d’avancer dans un climat d’unité », a lâché le président.

« Nous avons hâte d’écrire un nouveau grand chapitre de l’histoire du PSG »