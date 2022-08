Foot - PSG

PSG : Christophe Galtier mise gros sur Sergio Ramos

Publié le 4 août 2022 à 17h30 par Thomas Bourseau

Sergio Ramos pourrait-il réaliser une saison pleine ? Après un premier exercice parisien gâché par de multiples pépins physiques, le défenseur espagnol semble être épanoui dans la nouvelle défense à trois mise en place par Christophe Galtier et a déjà trouvé le chemin des filets à deux reprises depuis le début de la préparation. Quoi qu’il en soit, le coach du PSG a affirmé compter sur le « cadre » qu’est Ramos lorsque ce dernier n’a que du positif à tirer de cette préparation.

Et si Sergio Ramos retrouvait sa superbe d’antan ? Ancien roc du Real Madrid, club dont il a été le capitaine avant son départ libre de tout contrat pour le PSG à la dernière intersaison, l’Espagnol de 36 ans entre dans l’ultime année de son bail au Paris Saint-Germain après un premier exercice qui a été miné par les blessures. Depuis la reprise de l’entraînement début juillet et les matchs amicaux de préparation ainsi que le Trophée des champions remporté par le PSG face au FC Nantes sur le score de 4 buts à 0, Ramos enchaîne et montre une régularité physique qui n’était pas la sienne depuis son arrivée au PSG.

Ramos ravi de son retour en forme en cette pré-saison

De quoi permettre au défenseur du Paris Saint-Germain de s’enflammer pour son retour en forme dans la foulée du succès des Parisiens au Trophée des champions face aux Nantais au micro de Prime Video Sport . « Je suis très content de rejouer après une saison dernière difficile. J’ai bien terminé le dernier exercice physiquement. J’étais très bien. J’avais une forte envie et du plaisir à rejouer au football. Désormais, petit à petit, je retrouve mon meilleur niveau physique. La préparation a été très bonne, et je me suis très bien senti sur les premiers efforts. Cela me donne des rêves, des envies pour cette saison ».

Conquis par «le cadre» Ramos, Galtier lui envoie un message

A 48h du coup d’envoi de la saison du PSG en Ligue 1 avec un déplacement à Clermont, Christophe Galtier a été invité à s’exprimer sur la bonne dynamique de son défenseur central. Pour l’entraîneur du PSG, l’importance et le rôle de Ramos au sein du groupe du Paris Saint-Germain ne sont pas à débattre et à remettre en cause. « Automatiquement, il fait partie des cadres du vestiaire et il m'est arrivé dans différents clubs d'avoir des cadres qui ne jouaient pas, mais je m'appuie toujours sur ce profil de joueurs avec un parcours extraordinaire, et ce qu'ils doivent amener en terme de professionnalisme aux uns et aux autres et ce qu'ils peuvent m'amener de par leur vécu que je n'ai pas et que je n'ai pas eu. Après Sergio est bien, il n'a manqué aucune séance d'entraînement ». a confié Galtier dans des propos rapportés par RMC Sport.

Ramos tire son chapeau à la nouvelle défense à trois