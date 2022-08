Mercato - Foot - PSG

Transfert - PSG : Wijnaldum a refusé deux offres XXL sur le mercato

Arrivé la saison dernière au PSG, Georginio Wijnaldum mettra fin à son aventure parisienne cet été. Annoncé avec insistance du côté de l’AS Roma, il devrait rejoindre les Giallorossi sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Et avant de choisir le club emmené par José Mourinho, Georginio Wijnaldum aurait refusé deux grosses offres de clubs anglais.

Un an et puis s’en va. En difficulté au PSG depuis son arrivée, Georginio Wijnaldum devrait quitter le club de la capitale pour rejoindre l’AS Roma sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Le club Romain devrait prendre en charge 5M€ de son salaire sur les 9M€ qu’il perçoit au Paris-Saint-Germain.

#ASRoma preparing a special night at Olimpico on Sunday: during the friendly game against Shakthar it could be the introduction of Gini #Wijnaldum to Giallorossi’s fans. The dutch midfielder has rejected 2 rich bids from PremierLeague’s clubs to join #Roma. #transfers