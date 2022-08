Foot - PSG

PSG : Galtier a déjà tout prévu pour Mbappé, Neymar et Messi

Publié le 4 août 2022 à 16h30 par Axel Cornic

Présent en conférence de presse ce jeudi, à deux jours du premier match de Ligue face à Clermont, Christophe Galtier a abordé plusieurs sujets importants. C’est notamment le cas de son animation offensive et du trio formé par Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, qui la saison dernière n’a pas totalement convaincu sur un plan collectif.

Une nouvelle saison va commencer et nombreux sont les curieux qui veulent voir ce que donner le PSG de Christophe Galtier. Une première impression a été donné lors des matchs amicaux, mais surtout lors du Trophée des Champions, remporté haut la main face au FC Nantes (4-0). On a ainsi pu découvrir un PSG qui s’appuie sur une défense à trois formée par Marquinhos, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos et que Mauricio Pochettino n’a jamais pu mettre en place la saison dernière. Au milieu, le PSG de Galtier évolue un double pivot accompagné de deux pistons assez offensifs sur les côtés.

Neymar a déjà commencé à changer

Evidemment, l’attaque est composée par l’inévitable MNM, qui a pourtant posé quelques au PSG. Si le talent et l’efficacité de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar ne sont pas à prouver, on ne peut pas vraiment dire qu’ils se soient mis au service de l’équipe la saison dernière, surtout en phase défensive. On a tout de même pu constater un changement, puisque Neymar est souvent redescendu aider son équipe face au FC Nantes, ce qui avait donné naissance à un échange cocasse avec Antoine Kombouaré, le coach adverse.

« Concernant le fameux équilibre, c'est d'abord une envie collective mais aussi une responsabilité individuelle »

A deux jours du premier match de Ligue 1 de la saison face à Clermont, Christophe Galtier a apporté une première réponse, alors qu’il pourra enfin compter sur Kylian Mbappé. « Concernant le fameux équilibre, c'est d'abord une envie collective mais aussi une responsabilité individuelle. Il y a des périodes très fermées où l'équipe n'a pas encore pris l'ascendant sur l'adversaire, on doit être très attentifs à ne pas donner de possibilités à l'adversaire de pouvoir nous faire courir » a expliqué le coach du PSG. « Quand vous avez un partenaire qui fait un effort, évidemment que c'est contagieux et ça donne envie à celui qui est à côté de faire les mêmes efforts. Après il peut y avoir des moments dans le match où on se retrouve avec des attaquants, des pistons qui ont du mal à revenir et il faut accepter que quelque fois il faudra gagner du temps pour que ceux qui ont été éliminés puisse se replacer dans le bloc équipe ».

