PSG : Les grands défis de Kylian Mbappé

Publié le 4 août 2022 à 15h00 par Thibault Morlain

A l’aube de cette nouvelle saison, les regards vont logiquement se tourner vers Kylian Mbappé. Courtisé par le Real Madrid, où il aurait pu débarquer libre, le Français a fait le choix de prolonger avec le PSG. Le voilà désormais lié jusqu’en 2025 avec les champions de France. Et maintenant, Mbappé est au centre du projet du club de la capitale. Tout va tourner autour de lui ce qui pourrait permettre au champion du monde de réaliser des performances énormes. Et de grands défis attendent d’ailleurs le crack de Bondy.

Enfin la Ligue des Champions ?

Bien évidemment, il y a un grand objectif dans la tête de Kylian Mbappé… mais aussi du PSG : la Ligue des Champions. Cela fait maintenant plus d’une décennie que le Qatar ambitionne de remporter la plus prestigieuse des Coupes. Jusqu’à présent, le club de la capitale a toujours échoué, chutant notamment en finale en 2020 face au Bayern Munich. Alors qu’on pensait que l’année dernière aurait pu être la bonne, cela s’est finalement terminé en huitièmes de finale face au Real Madrid. Un échec qui a provoqué la révolution au PSG. Le club de la capitale est reparti sur de nouvelles bases. Suffisant pour remporter la Ligue des Champions ? Kylian Mbappé va en tout cas tout pour faire pour l’offrir au PSG.

Mercato - PSG : Pleins pouvoirs, Campos... Les vérités de Pochettino sur Mbappé https://t.co/vC0cF9Pz9T pic.twitter.com/g0ko9Fpolf — le10sport (@le10sport) August 1, 2022

Mbappé, meilleur buteur du PSG

D’un point de vue personnel, Kylian Mbappé aura également à coeur de briller et d’enchainer les buts. La raison ? Entrer un peu plus dans l’histoire du PSG. En effet, actuellement, le champion du monde est le 2ème meilleur buteur du club de la capitale. Aujourd’hui, Mbappé est à 171 réalisations avec le PSG. Devant, il n’y a qu’Edinson Cavani. Et l’Uruguayen n’est pas loin puisqu’il compte 200 buts. 29 buts séparent dont les deux joueurs, un total que devrait facilement atteindre Kylian Mbappé durant cette saison et ainsi devenir le meilleur buteur de l’histoire du PSG.

Le double-double en Ligue 1 ?

Un autre incroyable exploit pourrait être à la portée de Kylian Mbappé cette saison en Ligue 1 : réaliser le double-double. La saison dernière, l’attaquant du PSG a totalisé 25 buts pour 17 passes décisives en championnat. Le voir dépasser les 20 buts et les 20 passes décisives serait alors un exploit incroyable, mais Mbappé en est largement capable.

Meilleur buteur… et passeur de l’histoire du PSG

D’ailleurs, si Kylian Mbappé affole également les compteurs pour ce qui est des passes décisives, il pourrait bien se rapprocher et pourquoi pas devenir le meilleur passeur également de l’histoire du PSG. Aujourd’hui, le Français en compte 77 et se classe à la 4ème place. Devant lui ? Mustapha Dahleb (80), Safet Susic (103) et Angel Di Maria (112). Avec la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des Champions à jouer cette saison, il n’est pas inconcevable de voir Mbappé revenir sur El Fideo.

La Coupe du Monde avec la France

Et comme il n’y a pas que le PSG pour Kylian Mbappé, ce dernier aura rendez-vous dans quelques mois au Qatar pour la Coupe du Monde. L’équipe de France est tenante du titre et le groupe de Didier Deschamps aura donc un statut à faire respecter. Pour cela, il faudra d’abord sortir des poules où les Bleus sont avec le Danemark, l’Australie et la Tunisie. Mais la France fait bien évidemment partie des favoris, encore plus avec Mbappé dans ses rangs. Le joueur du PSG sera donc l’une des principales armes des Bleus pour aller décrocher une troisième étoile et une deuxième Coupe du Monde pour Kylian Mbappé.