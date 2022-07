Foot - PSG

L'aveu de Christophe Galtier sur l'absence de Mbappé

Publié le 30 juillet 2022 à 18h30 par Dan Marciano

A quelques heures du Trophée des champions face au FC Nantes, Christophe Galtier s'est présenté en conférence de presse. L'entraîneur du PSG est notamment revenu sur l'absence de Kylian Mbappé, suspendu mais qui avait envisagé de faire le voyage avec son équipe à Tel-Aviv. Finalement, la star est restée à Paris pour se soigner.

Christophe Galtier a dévoilé, il y a quelques jours, la liste des 22 joueurs retenus pour disputer le Trophée des champions à Tel-Aviv. On y trouve deux recrues estivales, Vitinha et Nordi Muiele, mais aussi certains éléments annoncés sur le départ comme Leandro Paredes, Mauro Icardi ou encore Arnaud Kalimuendo. L'entraîneur du PSG a décidé de se passer des services de certains indésirables comme Thilo Kehrer ou Eric Junior Dina-Ebimbe, plus que jamais sur le départ. Kylian Mbappé est également resté à Paris. La star française n'est évidemment pas placée sur la liste des transferts, mais est suspendue après avoir reçu trois cartons jaunes en moins de dix journées la saison dernière.

PSG : Paris justifie ce choix fort de Galtier avec Mbappé https://t.co/yxQTFujb70 pic.twitter.com/JhPMgmkIHG — le10sport (@le10sport) July 30, 2022

Mbappé est finalement resté à Paris

Très en forme lors des matches de préparation organisés au Japon, Kylian Mbappé avait, un temps, pensé à accompagner son équipe en Israël et assister, depuis les tribunes, à la rencontre face au FC Nantes. Mais finalement, le PSG a annoncé que l'international français n'avait pas fait le voyage. Il est « resté au soin » à Paris comme l'a annoncé le club ce samedi. Mais pas d'inquiétude pour Christophe Galtier, qui s'était préparé à toutes les éventualités.

« On a préparé les matchs au Japon avec et sans lui »

Présent en conférence de presse à quelques heures de la rencontre face au FC Nantes, Christophe Galtier s'est prononcé sur l'absence de Kylian Mbappé et sur les conséquences sur le système mis en place. « On a plusieurs possibilités de schéma, malgré l'absence de Mbappé. On a préparé les matchs au Japon avec et sans lui. On a aussi la possibilité de jouer avec 3 vrais milieux de terrain. Je ne changerais pas l'organisation défensive » a confié l'entraîneur du PSG dans des propos rapportés par RMC Sport.

Mbappé est resté avec Ekitike