Foot - Mercato - OM

OM : Une menace XXL confirmée pour Memphis Depay

Publié le 30 juillet 2022 à 16h00 par Pierrick Levallet

Disposant d’un secteur offensif déjà bien garni, le FC Barcelone a signé Robert Lewandowski et Raphinha cet été. De ce fait, un attaquant pourrait être poussé vers la sortie et ce joueur pourrait bien être Memphis Depay. L’OM resterait attentif à la situation du Néerlandais, sous contrat jusqu’en juin 2023. Mais un autre club se tiendrait à l’affût.

Cet été, le FC Barcelone s’est massivement renforcé dans le secteur offensif. Alors que le club disposait déjà d’Ousmane Dembélé, Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang, Ansu Fati, Martin Braithwaite et Memphis Depay, les Blaugrana se sont attachés les services de Robert Lewandowski et de Raphinha. De ce fait, un attaquant pourrait être poussé vers la sortie. Et ce joueur pourrait bien être Memphis Depay. Arrivé l’été dernier, le Néerlandais n’a pas vraiment convaincu en Catalogne. Joan Laporta ne serait donc pas contre un transfert pour l’attaquant de 28 ans. L’OM resterait donc attentif sur ce dossier. Mais il ne serait pas le seul.

#Juve, per l'attacco c'è anche l'idea #Depayhttps://t.co/zfYk1tnqWK — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 29, 2022

Depay n’est pas en pole position pour la Juventus...

Selon les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, Memphis Depay figurerait bien sur la liste de la Juventus cet été. Cependant, le Néerlandais ne serait pas en pole position dans l’esprit de la direction bianconeri, qui penserait à d’autres profils. Toutefois, le nom de Memphis Depay pourrait très vite revenir sur la table du côté de Turin.

... mais son nom pourrait revenir rapidement sur la table turinoise