PSG : Javier Tebas en rajoute une couche contre le PSG

Publié le 27 juillet 2022 à 23h30 par Hugo Chirossel

Alors que Javier Tebas et Nasser Al-Khelaïfi se sont livrés il y a quelques semaines une guerre par médias interposés, le président de la Liga en a remis une couche ce mercredi. Ce dernier avait porté plainte contre le PSG, car il estimait que les Parisiens n’avaient pas respecté le fair-play financier, et il compte bien poursuivre son combat jusqu’au bout.

« Il est impossible que le PSG ait pu boucler l’opération Mbappé avec le règlement actuel du fair-play financier. Nous n'allons pas seulement nous en tenir à l'UEFA. Nous irons devant les justices française et suisse. Ça suffit. Il faut arrêter cela. C'est l'une des choses dont le Real Madrid s’est plaint. Ils ont raison et nous allons les soutenir pour le bien du football europée n. » Javier Tebas a mis ses menaces à exécution. Après la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, le président de la Liga a déposé une plainte auprès de l’UEFA pour violation continue des règles du fair-play financier.

« C’est un manque d’éducation de dire aux autres ce qu’ils peuvent faire ou bien ne pas faire »

Des agissements qui n’avaient pas plu à Nasser Al-Khelaïfi. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport , le président du PSG avait notamment répondu : « C ’est qui Tebas ? Je ne donne de leçons à personne et je n’interviens pas dans les affaires des autres clubs ou autres ligues. C’est un manque d’éducation de dire aux autres ce qu’ils peuvent faire ou bien ne pas faire. Je n’accepte pas de recevoir des leçons de la part d’une personne qui pense que la Ligue des Champions est une menace pour son championnat. J’ai un projet à construire et je respecte tout le monde . »

« Nous allons continuer à dénoncer le PSG »

Lors d’une conférence de presse ce mercredi, à l’occasion du Gala Kick Off, Javier Tebas en a remis une couche sur ce dossier, annonçant qu’il ne comptait pas en rester là. « Les tribunaux français m'ont accordé une mesure conservatoire, mais nous allons continuer à dénoncer le PSG. Nous avons également suivi la voie de l'UEFA et nous allons suivre une voie suisse parce que nous pensons qu'il y a un conflit d'intérêts avec le président du PSG, qui est président de Bein Sports, une société qui vend des droits à l'UEFA, et président de l'ECA, qui est un organe de l'UEFA au sein des clubs », a-t-il déclaré, des propos relayés par Marca .

