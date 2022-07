Foot - PSG

PSG : Avant Zaïre-Emery, ils ont explosé avec le PSG en préparation

Publié le 27 juillet 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Si les pépites du PSG n’ont pas forcément l’occasion de se montrer au cours de la saison, lors de la préparation, elles ont du temps de jeu. Cet été, au Japon, Christophe Galtier a notamment donné sa chance à Warren Zaïre-Emery. Et à seulement 16 ans, le milieu de terrain a fait forte impression. D’ailleurs, avant lui, d’autres cracks du PSG avaient explosé en pré-saison.

Alors que le centre de formation du PSG regorge de pépites, Warren Zaïre-Emery est annoncé comme l’un des plus grands talents en devenir. Ayant récemment signé son premier contrat pro, le joueur de 16 ans a d’ailleurs pu montrer toutes ses qualités à l’occasion de la préparation au Japon. Et Zaïre-Emery a impressionné tout le monde. « Warren est surprenant de maturité et de clairvoyance. Il a le privilège énorme d’être au contact de ces grands joueurs. Je souhaite intégrer nos meilleurs jeunes à nos côtés, c’est aussi la volonté de la direction sportive et de la présidence, afin qu’ils puissent s’épanouir au sein de leur club formateur », a d’ailleurs expliqué Christophe Galtier.

🇯🇵 Le PSG rentre en France cette nuit. Et si il y a une chose à retenir de la tournée, c’est que Christophe Galtier a gagné des points auprès du groupe.Sa méthode est pour l’heure validée et appréciée des joueurs.Ah oui, aussi : Warren Zaïre-Emery a impressionné son monde 👀 — Saber Desfarges (@SaberDesfa) July 25, 2022

Le précédent Callegari

Et avant Warren Zaïre-Emery, d’autres pépites avaient impressionné lors de la pré-saison du PSG. C’était notamment le cas de Lorenzo Callegari. Milieu de terrain, il avait profité de la confiance accordée par Unai Emery à l’été 2016 pour se relever et pas face à n’importe qui. En effet, c’était face au Real Madrid ou encore à l’Inter Milan que Callegari avait crevé l’écran. « Je me suis un peu étonné, oui. Autour de moi, il y avait de très grands joueurs, avec de la qualité partout, ça vous rend tout de suite très serein. Alors je tentais plus de choses. Aux premiers entraînements, je me suis rendu compte que la philosophie de jeu du groupe professionnel me correspondait, on parlait la même langue sur le terrain. J’ai eu beaucoup de temps de jeu, parfois 90 minutes contre des équipes qui jouent la Ligue des champions, c’était incroyable. Comme les matchs s’enchaînaient rapidement, je n’avais pas le temps de gamberger, je devais juste faire ce que j’aime, jouer », avait-il d’ailleurs expliqué.



Malheureusement, Lorenzo Callegari n’a jamais explosé avec l’équipe professionnel du PSG, avec qui il n’a joué qu’un seul match. En 2018, le milieu de terrain était parti pour le Genoa. Aujourd’hui, Callegari est libre de tout contrat et à la recherche d’un nouveau club.

Les grandes promesses de Bahebeck et Ongenda

C’est aussi lors de la préparation du PSG que Jean-Christophe Bahebeck et Hervin Ongenda ont exprimé leur talent et réalisé de très grosses prestations. Eux aussi ont été formés au sein du club de la capitale et se sont révélés avec les équipes de jeunes. Il a ensuite fallu faire le grand saut vers l’équipe première du PSG. Bahebeck et Ongenda ont alors profité des différents matchs amicaux de pré-saison pour impressionner. Forcément, on attendait beaucoup de ces talents à Paris, mais ils n’ont jamais confirmé au plus haut niveau. Au fil des années, ils se sont d’ailleurs quelque peu perdu. Jean-Christophe Bahebeck a enchainé les prêts avant de quitter définitivement le PSG en 2018. Dernièrement, il était du côté de la Bolivie. De son côté, Hervin Ongenda est parti du club de la capitale en 2017. Il alors enchainé les clubs sans pour autant trouver de la stabilité. Aujourd’hui, il est à Chypre au sein de l’Apollon Limassol.

Sankharé n’a pas confirmé au PSG