Foot - PSG

PSG : La colère de Messi contre Ramos, cette vidéo qui fait parler

Publié le 25 juillet à 19h15 par Bernard Colas

Anciens capitaines du FC Barcelone et du Real Madrid, Lionel Messi et Sergio Ramos sont aujourd’hui coéquipiers au PSG. Les deux hommes sortent d’une longue rivalité et évoluent désormais ensemble dans la capitale française, mais certains réflexes ne sont pas loin et une scène en particulier survenue à l’entraînement fait réagir en Espagne.

L’été dernier, le PSG réalisait un mercato de folie sur le papier. Le club de la capitale est notamment parvenu à mettre la main sur Sergio Ramos et Lionel Messi sans débourser d’indemnité de transfert, les deux stars du championnat espagnol arrivant à la fin de leur contrat avec le Real Madrid et le FC Barcelone. Contre toute attente, Ramos et Messi évoluent aujourd’hui dans la même équipe après une rivalité d’une quinzaine d’années.

Ramos touche Messi, les deux hommes s’expliquent

Et forcément, certains réflexes ne sont jamais loin alors que les deux hommes ont parfois eu des échanges très tendus lors des précédents Clasico . Au cours de la tournée de présaison du PSG au Japon, une scène a notamment retenu l’attention. Lors d’un exercice à l’entraînement à la veille d'affronter le Gamba Osaka ce lundi, Sergio Ramos a laissé traîner son pied pour tenter de stopper Lionel Messi, en vain. Cependant, ce geste n’a pas été du goût de l’Argentin, visage fermé, qui est allé s’expliquer dans la foulée avec l’ancien capitaine du Real Madrid.

C’était tendu entre Messi et Ramos cet après-midi.⚡️ pic.twitter.com/HAQh6Avw5y — 𝗺𝗲𝗹𝗰𝗵𝗶 (@ElMelchismo) July 24, 2022

Une scène qui n’a pas échappé à la presse espagnole