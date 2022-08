Foot - PSG

PSG : Après son passage à vide, Sergio Ramos revit

Publié le 5 août 2022 à 19h30 par Thomas Bourseau

Beaucoup cherchent à effectuer des débuts de rêve dans leur nouveau club et Sergio Ramos ne fait pas exception à cela. Cependant, en raison de problèmes physiques qui l’ont régulièrement éloigné des terrains la saison passée, Ramos n’a eu d’autre choix que de rester en retrait lors de la plupart des grandes occasions. De retour en forme, Sergio Ramos compte bien rester à son top et s’enflamme pour la nouvelle saison parisienne.

Sergio Ramos n’a pas connu le premier exercice escompté au PSG. Certes, lors de la deuxième partie de saison de ses derniers moments au Real Madrid, le défenseur de 36 ans avait été écarté des pelouses en raison d’une blessure. Néanmoins, ses tests physiques lors de sa signature en juillet 2021 auguraient de belles perspectives d’avenir au PSG où son contrat court jusqu’en juin 2023. Finalement, minée par des pépins physiques, la première saison de Ramos au PSG n’a pas été très alléchante, mais plutôt frustrante pour le champion du monde et d’Europe.

Sergio Ramos laisse éclater sa joie après son retour en forme et au premier plan

Ayant bien terminé l’exercice précédent en prenant part aux deux derniers matchs de Ligue 1 face à Montpellier et Metz, Sergio Ramos revit depuis quelques semaines et le début de la préparation avec le staff de Christophe Galtier début juillet. De quoi lui permettre de faire part de ses belles attentes pour la nouvelle saison et de faire un gros point sur son état physique qui le ravit comme il l’a fait savoir au micro de PSGTV . « La vérité, c’est que je suis dans un bon moment, en forme physiquement, après une bonne pré-saison, beaucoup d’efforts et de dévouement, beaucoup d’heures consacrées à me sentir bien et heureusement nous avons commencé la saison en gagnant un titre, j’ai pu afficher un bon niveau dans le match et j’ai été capable de marquer un but dans la finale, et c’est toujours très spécial. Donc je suis très heureux, surtout parce que je me sens bien physiquement et je pense que ça va être une saison passionnante ».

La nouvelle ère sportive du PSG démarre comme « un rêve » selon Ramos

Après avoir remporté ses quatre matchs amicaux de préparation face à Quevilly-Rouen, Kawasaki, Urawa et G-Osaka, le PSG a parfaitement lancé sa saison en prenant le meilleur sur le FC Nantes le 31 juillet dernier à Tel-Aviv pour le Trophée des champions (4-0). Sergio Ramos a même inscrit son nom au tableau d’affichage grâce à son but. Quoi demander de plus ? Rien selon Ramos pour PSGTV . « C’est un début de rêve, après la saison dernière j’avais hâte que tout se passe bien et jusqu’à présent nous ne pouvons pas nous plaindre. Sur le plan mental, c’est toujours bon pour le groupe de commencer par gagner un titre, c’est toujours important. Défendre, garder nos cages inviolées, c’est aussi notre priorité. Mais si vous pouvez ensuite contribuer offensivement, en marquant des buts, c’est encore mieux ».

