Foot - PSG

PSG : Ce flop du projet QSI glisse un tacle à Al-Khelaïfi

Publié le 4 août 2022 à 23h45 par La rédaction

Après avoir quitté le PSG en décembre 2020, l’ailier espagnol Jesé Rodriguez semble commencer à rebondir. Après une première expérience à Las Palmas en Espagne, il s’est officiellement engagé en faveur du club sur d’Ankaragücü. Et il en a profité pour glisser un tacle au PSG.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Jesé n’aura pas marqué l’histoire du PSG. Transféré à l’été 2016 en provenance du Real Madrid, l’ailier espagnol n’a disputé que 18 rencontres au sein du PSG, pour deux petits buts et aucune passe décisive. L’ailier espagnol, qui a officiellement quitté le PSG librement en décembre 2020, a d’abord rebondi en Espagne, avant de finalement s’engager au sein de l’équipe turque d’Ankaragücü. Et il n'a pas manqué de glisser un tacle au club parisien…

« La cérémonie de signature était bien meilleure qu’au PSG »

Lors d'un entretien accordé au média turc AA , Jesé a tacle le PSG et ses « cérémonies d’accueil » en comparant celle d’Ankaragücü avec la parisienne. « La cérémonie de signature à Ankara a été bien meilleure que celle qui s’est tenue au PSG. Je n’oublierai jamais l’atmosphère que j’ai vécu ici. Je ferai tout ce que je peux pour cette grande communauté. Les fans d’Ankaragücü m’ont très bien accueilli. J’ai hâte de jouer pour cette belle communauté ».

Un véritable flop au PSG

Arrivé à l’été 2016 au PSG, Jesé arrivait avec beaucoup de promesses dans ses bagages. L’ailier espagnol arrivait en effet avec un beau palmarès, remportant deux Ligue des Champions et une Liga au sein du Real Madrid. Cependant, il n’aura jamais réussi à s’adapter à l’équipe parisienne, et quittera finalement le club dans un anonymat le plus complet, avec seulement 18 petites rencontres au compteur sous le maillot parisien. Le tacle qu’il a donc glissé au club ne devrait en rien atteindre les supporters parisiens…