Foot - PSG

PSG : Clashé par le nouveau boss de l'OL, le PSG contre-attaque

Publié le 2 août 2022 à 20h30 par Dan Marciano

Nouvel homme fort de l'OL, John Textor n'a pas mis énormément de temps avant de se payer le PSG. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe ce lundi soir, le futur responsable du club lyonnais n'a pas hésité à adresser un tacle au club parisien. La réponse de ce dernier n'a pas tardé. Le PSG s'est adressé sèchement au dirigeant américain ce mardi.

Bien que proche de Nasser Al-Khelaïfi, Jean-Michel Aulas a été souvent critique au sujet de la puissance financière du PSG. Futur propriétaire de l'OL, John Textor s'inscrit dans la continuité. Il y a quelques jours, l'homme d'affaires américain avait adressé un petit tacle à l'OM lors de la présentation de Luis Henrique à Botafogo : « Il a passé un peu de temps à jouer dans une très petite équipe en France qui s’appelle l’Olympique de Marseille. Pour ceux d’entre vous qui sont de Lyon, j’espère que vous appréciez ma blague ». Après l'OM, c'est au tour du PSG de recevoir une missive de Textor. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , il s'est exprimé sur le programme PSG Academy, destiné à former de jeunes joueurs : « Paris est venu en Floride avec ce programme stupide de PSG Academy, en mettant des maillots à tout le monde. Les gens du PSG sont venus et ont créé ce programme, une licence, et ils m'ont dit qu'aucun enfant ne rentrerait au PSG. Et j'ai pensé : pourquoi ? Pourquoi dire ça, venir en Floride où il y a des latinos et déclarer que pas un de ces enfants ne sera dans l'équipe ? Pourquoi êtes-vous là ? Pour vendre des maillots ? Si je peux trouver onze joueurs dans le monde que vous ne pouvez pas trouver ou acheter, on peut vous battre. On ne les battra pas chaque année mais Lyon a déjà gagné contre le PSG ».

Mercato - PSG : Aulas, OL... La mise au point de Textor sur le transfert de Paqueta https://t.co/zrJTuIEvz3 pic.twitter.com/AsJoedLwJJ — le10sport (@le10sport) August 1, 2022

Le PSG se paie John Textor

La réponse du PSG n'a pas tardé à apparaître. Tout d'abord, c'est Nadia Benmokhtar qui a pris la parole pour dénoncer ces critiques. « Apparemment ce Monsieur ne sait pas que le recrutement de mineurs à l'étranger est interdit par les règlements internationaux FIFA. Et que promettre à des jeunes américains qui ont moins de 18 ans de les recruter à Paris serait illégal » a confié la responsable du développement de la marque PSG à l'international dans des propos rapportés par L'Equipe. D ans un second temps, le club a publié un communiqué pour dénoncer les propos de John Textor.

« John Textor n'a pas compris l'essence même des PSG Academy »

« John Textor n'a pas compris l'essence même des PSG Academy. Il s'agit avant tout d'une école de football. Qui peut se targuer d'avoir 162 centres, dans 18 pays, capables d'accueillir en tout 22 500 enfants qui vivent leur passion ? Il ne s'agit pas de donner des maillots, d'avoir une licence, mais un véritable réseau de formation mondiale, reconnue comme l'une des meilleures écoles de football ! Le Paris Saint-Germain forme des éducateurs, qui à leur tour transmettent des valeurs d'excellence, de plaisir, de fair-play et permettent l'épanouissement de milliers d'enfants » peut-on lire dans le communiqué relayé par L'Equipe.

« Le nouvel investisseur devrait mieux savoir ce qui se passe au-delà de la Floride. »