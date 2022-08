Foot - PSG

PSG : Cette recrue de Campos envoie un gros message à Sergio Ramos

Publié le 7 août 2022 à 11h30 par La rédaction mis à jour le 7 août 2022 à 11h35

Désireux de recruter en défense, le PSG s'est offert les services de Nordi Mukiele cet été. Alors qu'il a fait ses débuts avec le PSG, le renfort de Christophe Galtier a évoqué son intégration avant de se livrer sur sa relation avec Sergio Ramos après le carton face au Clermont Foot.

Nordi Mukiele n’aurait pas pu rêver de meilleurs débuts au sein du PSG. Lors des deux premières rencontres de la saison, le nouvel arrivant au sein du vestiaire parisien a participé aux succès de ses coéquipiers 4-0 face à Nantes et 5-0 contre Clermont. Arrivé en provenance du RB Leipzig, le Français a disputé ses premières minutes en Ligue 1 sous le maillot du PSG, et semble d’ores et déjà prêt à enchaîner après une adaptation réussie…

« Je parle avec Sergio Ramos »

Dans des propos rapportés par Le Parisien, Nordi Mukiele a envoyé un message fort à son coéquipier Sergio Ramos, avec qui il a évolué en défense face à Clermont. « Je parle avec Sergio Ramos, c’est un joueur d’expérience, un grand joueur. C’est une bonne chose de bien s’entendre avec tous les joueurs de l’effectif » . Le défenseur espagnol semble donc contribuer à la bonne intégration de Nordi Mukiele au sein du PSG. Une nouvelle qui doit ravir son entraîneur Christophe Galtier.

« L’adaptation a été rapide »

Toujours après la rencontre, Nordi Mukiele est également revenu sur son intégration au sein du vestiaire du PSG de manière générale. « L’adaptation a été rapide. C’est un retour en France pour moi donc ce n’est pas si compliqué. Tout le monde m’a bien accueilli. Je suis très content. Je pense que le plus important, ça reste le terrain ». Désormais, le Français va devoir performer sur le terrain, espérant donc grappiller de plus en plus de temps de jeu, et pourquoi pas une place de titulaire…

« On a été très, très sérieux »