Foot - Mercato - PSG

PSG : Voilà comment Campos a bouclé ce transfert surprise à 25M€

Publié le 7 août 2022 à 10h30 par La rédaction

Actuellement sur la piste d’une troisième recrue au milieu de terrain, le PSG travaillerait sur la venue d’un joueur de calibre international : Fabian Ruiz. Et Luis Campos serait sur le point de chiper le joueur au nez et à la barbe de Carlo Ancelotti, lui aussi sur les traces du pensionnaire de Naples.

Le mercato du PSG a d’ores et déjà été animé. Un des secteurs de jeu où le plus de mouvements ont été réalisés est sans aucun doute le milieu de terrain. Luis Campos avait déjà bouclé, il y a plusieurs semaines, l’arrivée de Vitinha en provenance du FC Porto. Tout récemment, c’est Renato Sanches qui a fait son arrivée au sein du club de la capitale, en provenance du LOSC. Côté départs, celui de Georginio Wijnaldum a été officialisé du côté de l’AS Roma, alors que Leandro Paredes ou encore Rafinha seraient également sur le départ. Mais le consultant sportif du PSG serait sur le point de boucler un dossier inattendu, sous le nez de Carlo Ancelotti…

Un transfert à 25M€ pour Fabian Ruiz ?

Comme annoncé par le Corriere dello Sport , le PSG serait en passe de finaliser le transfert de Fabian Ruiz. En effet, l’international espagnol du Napoli, sous contrat jusqu’en 2023, aurait refusé les diverses offres de prolongation de son club, ce qui aurait poussé les dirigeants italiens à le placer sur la liste des transferts afin de pouvoir en tirer quelques millions d'euros. Un montant de 25M€ est évoqué par le quotidien italien, bonus compris. Une affaire que le PSG réaliserait donc sous le nez du Real Madrid, puisque Carlo Ancelotti apprécierait énormément son ancien joueur, et en avait fait une de ses grandes priorités.

Luis Campos a travaillé en toute discrétion

Le PSG aurait travaillé secrètement sur ce dossier. En effet, toujours selon le quotidien italien, seuls quelques petits détails seraient encore à régler dans cette affaire, mais le joueur aurait d’ores et déjà accepté de rejoindre Paris. Luis Campos aurait avancé sur ce dossier dans la plus grande discrétion, et ce, afin de le finaliser le plus rapidement possible et sans que cela s’ébruite. Un coup de maître, donc, réalisé par le consultant sportif portugais du PSG. D’autant que Fabian Ruiz était courtisé…

Naples ne prend pas de risques

En effet, la presse italienne annonçait ces derniers jours que Carlo Ancelotti souhaitait faire venir Fabian Ruiz du côté du Real Madrid. En effet avec la retraite approchante de Luka Modric et l’avenir incertain de Toni Kroos, l’ancien entraîneur du Napoli voulait faire venir Fabian Ruiz, qu’il adorerait, au sein de son milieu de terrain. Cependant, il aurait donc été doublé par le PSG dans ce dossier. Du côté de Naples, on ne souhaiterait prendre aucun risque concernant l’Espagnol. Après les multiples offres de prolongations refusées, le club avait décidé de ne pas l’aligner sur le terrain lors du match amical face à l’Espanyol Barcelone, et ce pour éviter une blessure.