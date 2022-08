Foot - Mercato - OM

OM : Le retour de Mandanda est déjà programmé par Longoria

Publié le 7 août 2022 à 10h00 par Hugo Ferreira mis à jour le 7 août 2022 à 10h03

Alors que son temps de jeu avait chuté après l’arrivée de Pau Lopez, Steve Mandanda a décidé de quitter l’Olympique de Marseille afin de rejoindre le Stade Rennais. Toutefois, ce départ ne marque pas la fin de l’histoire entre les deux parties, puisque le gardien de 37 ans reviendra bien à l’OM après sa carrière.

La saison dernière a été difficile pour Steve Mandanda. Habitué à défendre les cages de l’Olympique de Marseille, celui-ci a vu son temps de jeu chuter suite à l’arrivée de Pau Lopez. L’Espagnol est passé devant le gardien de 37 ans dans la hiérarchie, et a disputé la grande majorité des rencontres de Ligue 1, bien que le Français a tout de même participé à chaque match d’UEFA Conférence League.

Mandanda a signé à Rennes

Mais à 37 ans, Steve Mandanda approche de la fin de sa carrière, et ne veut pas se contenter d’une place sur le banc. Le natif de Kinshasa veut jouer, et il a donc décidé de quitter l’Olympique de Marseille. Après 613 matchs sous le maillot de l’OM, dont il est le joueur le plus capé, le portier s’est finalement engagé au Stade Rennais, qui cherchait un remplaçant à Alfred Gomis dont les dirigeants n’étaient pas totalement satisfaits.

« C’était pour moi le moment de changer »

Durant sa conférence de presse de présentation, Steve Mandanda avait notamment expliqué la raison pour laquelle il avait décidé de rejoindre le Stade Rennais. Et visiblement, l’international français a été conquis par le directeur sportif du SRFC, Florian Maurice : « Intérieurement mon choix était déjà fait car j’ai bien accroché avec Flo, j’ai eu une longue et bonne discussion avec le coach. J’ai vécu beaucoup de temps à Marseille, j’ai vécu énormément de situations. C’était pour moi le moment de changer et j’avais cette volonté de rejoindre Rennes » . Le temps de changer… avant de mieux revenir ?

Un retour prévu pour 2024