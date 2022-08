Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un appel inespéré arrive pour le transfert d'Icardi

Publié le 7 août 2022 à 23h10 par Quentin Guiton mis à jour le 7 août 2022 à 23h27

Si le PSG s’est déjà bien renforcé cet été, la mission prioritaire du club est de vendre. Le duo Luis Campos-Christophe Galtier aurait donc dressé une liste de joueurs invités à se trouver un nouveau point de chute. Parmi ces indésirables, on retrouve Mauro Icardi. Mais le PSG peine à lui trouver une porte de sortie. Monza aurait été intéressé mais ça n’a finalement rien donné. A moins que le promu italien n’ait pas dit son dernier mot…

Le PSG est en feu sur ce mercato. Après avoir attiré Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches, le club de la capitale espère encore trois recrues, une par ligne. Concernant le milieu de terrain, Fabian Ruiz (Naples) est annoncé très proche du PSG. Mais si les Parisiens se sont bien renforcés, la mission principale reste de réduire l’effectif. Une liste d’indésirables a même été établie. Dans celle-ci, on retrouve notamment Mauro Icardi.

Luis Campos galère avec Mauro Icardi

Arrivé au PSG pour devenir le successeur d’Edinson Cavani, Mauro Icardi est un flop retentissant. Dès lors, le club de la capitale fait tout pour s’en débarrasser. Seulement, Luis Campos a toutes les peines du monde à lui trouver une porte de sortie, notamment à cause de son gros salaire. Dernièrement, il a été annoncé du côté de l’Italie, mais les pistes menant à Monza et à la Sampdoria n’auraient rien donné…

Monza toujours dans le coup ?