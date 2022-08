Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Keylor Navas bientôt bouclé ?

Publié le 7 août 2022 à 22h10 par La rédaction

Alors que Christophe Galtier a choisi de faire de Gianluigi Donnarumma son numéro un au poste de gardien de but du PSG au détriment de Keylor Navas, il pourrait voir partir son gardien remplaçant. Keylor Navas chercherait une porte de sortie pour retrouver une place de titulaire et pourrait rejoindre le Napoli.

Le départ de Keylor Navas se précise. Le portier costaricien n'accepte pas d'être la doublure de Gianluigi Donnarumma et souhaiterait quitter le PSG. Le Napoli aurait les faveurs du joueur qui se verrait bien rejoindre la Campanie afin de pallier les départs de David Ospina et d'Alex Meret. Naples veut faire vite car la saison démarre bientôt et il aurait devancé Kepa Arrizabalaga dans la short-list napolitaine.

Navas préféré à Kepa

Le journaliste Carlo Alvino s'est exprimé sur la question sur les ondes de Kiss Kiss Napoli . Il a déclaré que le gardien du PSG aurait devancé Kepa Arrizabalaga et devrait sans doute rejoindre le Napoli dans les jours à venir.

Dénouement imminent ?

Carlo Alvino poursuit en indiquant que la phase décisive devrait se dérouler dans les prochaines heures car le début de saison est très proche et que Naples souhaite absolument connaître son numéro un avant le début du championnat.