Mercato : Qui est Fabian Ruiz, le transfert surprise signé Campos ?

Publié le 7 août 2022 à 18h00 par Axel Cornic

International espagnol et au Napoli depuis 2018, Fabian Ruiz devrait être la prochaine recrue du Paris Saint-Germain en ce mercato estival. C’est un nom qui a déjà été lié au club parisien par le passé, mais qui sort un peu de nulle part cette fois, puisque Luis Campos a su travailler dans le secret le plus total pour boucler son arrivée. Si vous ne le connaissez pas, on va vous expliquer ce qu’il pourrait apporter au milieu du PSG cette saison.

C’est le feu d’artifice depuis quelques jours. Après avoir annoncé l’arrivée de Renato Sanches et le départ de Georginio Wijnaldum vers l’AS Roma, le PSG pourrait bientôt officialiser une toute nouvelle recrue. Sky Sport Italia et Il Corriere dello Sport ont en effet annoncé très tôt ce dimanche matin que l’une des stars de Serie A ne serait plus qu’à un pas du PSG et il s’agirait vraisemblablement de Fabian Ruiz. Ce n’est pas la première fois que l’Espagnol est lié au club de la capitale, puisque Leonardo semblait déjà avoir tenté sa chance par le passé, sans jamais réussir à trouver la faille dans ce dossier.

Personne ne l’avait vu venir

Cette piste a été confirmée dans la foulée par plusieurs médias français, notamment L’Equipe , qui est toutefois beaucoup plus prudent que nos confrères italiens. D’après les informations du quotidien, Luis Campos aurait mené les discussions dans le secret le plus total et il continuerait de le faire, avec le Napoli qui semble plus qu’ouvert à un départ de Fabian Ruiz. Il faut dire que le contrat du milieu de 26 ans se termine dans moins d’un an et il aurait récemment refusé de prolonger. Après Kalidou Koulibaly, l’Espagnol pourrait donc être le deuxième cadre à quitter le club parthénopéen en ce mercato estival.

Un transfert bouclé autour de 25 ou 30M€ et un salaire de 5M€ par an

Si l’on s’en tient aux indiscrétions de la presse transalpine cette opération pourrait couter entre 25 et 30M€ au PSG, même si le Real Madrid resterait à l’affut pour un joueur très apprécié par Carlo Ancelotti, qui l’a eu sous ses ordres par le passé. Pour Foot Mercato , les négociations avec l’entourage de Fabian Ruiz seraient plus qu’avancés, puisque le PSG lui aurait offert un salaire net de 5M€ par an. La destination parisienne semble d’ailleurs séduire le milieu de terrain, qui serait également suivi par un West Ham pourtant plus que largué.

Fabian Ruiz, le couteau suisse du milieu

Mais que pourrit apporter Fabian Ruiz au PSG, sachant que Christophe Galtier semble vouloir garder son système à deux milieux de terrain et que sans compter les indésirables il peut déjà miser sur Marco Verratti, Vitinha, Renato Sanches. De ce qu’il a montré au Napoli l’Espagnol est un profil assez offensif pour un milieu axial, sachant qu’il peut également évoluer dans une position plus avancée, en numéro 10. Gaucher, il possède une très bonne passe mais également un très bon tir de loin, ce qui n’est par exemple par le fort d’un Verratti ou encore d’un Sanches. A noter que s’il peut dépanner devant la défense, il ne possède pas la mobilité des deux Portugais du milieu parisien, qui peuvent également évoluer sur un côté.