Mercato - PSG : Ça se bouscule pour ce transfert surprise de Campos

Publié le 7 août 2022 à 15h15 par La rédaction

Alors que Luis Campos est annoncé comme étant tout proche de boucler l’arriver de Fabian Ruiz au PSG, de nouvelles informations sont arrivées sur ce dossier. En effet, le conseiller football parisien pourrait se retrouver face à une grosse concurrence pour ce transfert…

Le PSG a travaillé dans l’ombre sur le dossier Fabian Ruiz. Ce dimanche, le Corriere dello Sport annonçait que le PSG était tout proche de boucler le transfert de Fabian Ruiz. L’international espagnol débarquerait ainsi en provenance du Napoli contre une somme avoisinant les 25M€. Luis Campos, qui aurait travaillé « en sous-marin » sur ce dossier, serait tout proche d’un accord. Cependant, la concurrence est là pour Fabian Ruiz.

Manchester United aussi sur le coup ?

Ainsi, comme annoncé par le quotidien espagnol AS , Manchester United serait aussi dans la course à la signature de Fabian Ruiz. En effet, les dirigeants mancuniens travailleraient pour s'offrir les services du milieu de terrain du Napoli, et ce, en cas d’échec dans le dossier Frenkie de Jong. Des contacts quasi-quotidiens auraient lieu entre l’entourage de Fabian Ruiz et Manchester United. Cependant, le PSG tiendrait tout de même la corde sur ce dossier.

Le Real et le Barça aussi intéressés ?