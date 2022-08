Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG: Le plan secret de Campos pour Fabian Ruiz est révélé

Publié le 7 août 2022 à 16h15 par La rédaction

Le PSG, qui était toujours à la recherche d’un dernier milieu de terrain pour renforcer son effectif, serait tout proche d’avoir bouclé sa prochaine recrue. En effet, Luis Campos aurait bouclé le recrutement de Fabian Ruiz, en provenance du Napoli. Et le plan du Portugais pour attirer le milieu de terrain espagnol a été dévoilé…

Une nouvelle recrue pourrait bientôt arriver au PSG. En effet, Luis Campos souhaiterait faire une troisième et dernière recrue dans l’entre-jeu parisien. Après Vitinha et Renato Sanches, le Portugais aurait jeté son dévolu sur Fabian Ruiz, milieu de terrain du Napoli. Et le plan du conseiller football du PSG a été dévoilé…

Un plan « secret » de Luis Campos

Comme annoncé par le journaliste italien Fabrizio Romano, Luis Campos aurait travaillé en secret sur ce dossier. En effet, le Portugais s'activerait depuis plusieurs semaines, en cachette, pour doubler la grosse concurrence pour Fabian Ruiz. Beaucoup de clubs étaient notamment intéressés pour faire venir Fabian Ruiz gratuitement dans un an, à la fin de son contrat au Napoli. Le PSG aurait ainsi pris les devants.

Le deal Fabian Ruiz bientôt bouclé ?