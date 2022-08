Foot - Mercato - PSG

Campos a une énorme carte à jouer pour ce transfert à 30M€

Publié le 7 août 2022 à 17h45 par Axel Cornic

Après Vitinha et Renato Sanches, Luis Campos serait tout proche de boucler l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain au Paris Saint-Germain. Il s’agirait selon les médias français et italiens de Fabian Ruiz, joueur de la sélection espagnole dont le contrat avec le Napoli se termine dans moins d’un an et qui pourrait rejoindre le PSG dans le cadre d’une opération comprise entre 25 et 30M€.

Personne ne s’y attendait. Depuis ce dimanche matin, plusieurs médias en France comme en Italie parlent d’une arrivée imminente de Fabian Ruiz au PSG. En fin de contrat et pas vraiment enclin à prolonger avec le Napoli, l’Espagnol pourrait devenir le troisième milieu recruté par Luis Campos cette saison, après Vitinha et Renato Sanches.





PSG : Après être entré dans l'histoire du club, ce crack interpelle Galtier https://t.co/EC8MyBNmdT pic.twitter.com/0sluHBAVmC — le10sport (@le10sport) August 7, 2022

Un transfert bouclé autour de 30M€ ?

Il Corriere dello Sport a révélé ces dernières heures que le PSG pourrait boucler ce transfert autour des 25M€, avec Fabian Ruiz qui serait tout particulièrement séduit par la destination. Du côté de Foot Mercato on parle d’un salaire de 5M€ net, soit plus que Vitinha, arrivé plus tôt cet été en provenance du FC Porto.

Le Napoli a besoin de l’argent du PSG