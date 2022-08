Foot - PSG

PSG : L'énorme coup de gueule d'Icardi après son absence à Clermont

Publié le 7 août 2022 à 19h15 par Pierrick Levallet mis à jour le 7 août 2022 à 19h16

Ces derniers jours, Mauro Icardi se retrouve régulièrement au coeur de certaines rumeurs concernant son couple avec Wanda Nara. En effet, il a récemment été question d’un potentiel divorce entre les deux amoureux. Sa non-convocation pour la première journée de Ligue 1 a donc directement été reliée à ce problème personnel. Mauro Icardi a donc tenu à mettre les choses au clair.

Alors que la saison vient à peine de débuter, Mauro Icardi est déjà au coeur de nombreuses spéculations. L’attaquant du PSG a récemment été l’objet de rumeurs sur sa vie personnelle. En effet, il a été question d’un divorce entre Mauro Icardi et Wanda Nara, sa femme qui est aussi son agent, il y a peu de temps. Sa non-convocation pour la première journée de Ligue 1 face à Clermont a également été sujet à quelques rumeurs, certaines expliquant qu’il n’était pas disponible pour des problèmes personnels directement liés au potentiel divorce avec Wanda Nara. Mauro Icardi a donc tenu à clarifier sa situation.

Mercato - PSG : Luis Campos met une énorme pression sur le clan Icardi https://t.co/j3MHifGaAl pic.twitter.com/pd0VkVkOfk — le10sport (@le10sport) August 6, 2022

«Le football continue d'être ma priorité et mon travail»

« Arrêtez d'inventer de la m*rde, la décision de ne pas me convoquer était simplement technique. Je ne m'absente pas en raison d'un quelconque problème personnel, je n'en ai pas, et je respecte chaque entraînement. Le football continue d'être ma priorité et mon travail, celui pour lequel on me paie. Je ne vais pas tolérer que des gens incompétents et mal intentionnés cherchent à me salir. Ne perdez pas votre temps et avant d'écrire en vous cachant derrière un filtre ou un journal, renseignez-vous sur la réalité » a d’abord pesté l’attaquant du PSG sur sa story Instagram .

«On nous donne des jours de repos dont chacun profite comme il le souhaite»