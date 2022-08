Foot - PSG

PSG : Galtier envoie un gros message à un crack après ce record

Publié le 7 août 2022 à 11h10 par Hugo Ferreira mis à jour le 7 août 2022 à 11h13

A seulement 16 ans, Warren Zaïre-Emery dispose de la confiance du Paris Saint-Germain. Christophe Galtier l’a emmené dans le groupe pour la tourné de préparation au Japon, et lui a donné du temps de jeu. Le milieu de terrain à visiblement convaincu son entraineur, qui lui a fait disputer ses premières minutes en Ligue 1. Et cela ne devrait visiblement pas s’arrêter-là.

Le Paris Saint-Germain n’a pas laissé beaucoup de place à ses jeunes joueurs la saison dernière. Même lorsque le club de la capitale était assuré de remporter son 10ème titre de champion de France, Xavi Simons ou Edouard Michut ont dû se contenter de miettes. Ainsi, alors que le crack néerlandais a décidé de partir au PSV Eindhoven afin de jouer plus régulièrement, Paris ne veut plus connaitre d'épisode similaire, et Christophe Galtier devrait faire confiance à la formation cette saison.

PSG : Galtier envoie un énorme message à Lionel Messi https://t.co/LMRSwzGLET pic.twitter.com/9Kj656GrXJ — le10sport (@le10sport) August 7, 2022

Un nouveau record de précocité au PSG

Lors du premier match de championnat du Paris Saint-Germain face à Clermont, on a pu assister à un nouveau record de précocité au sein du club de la capitale. Entré en jeu à la 82ème minute, Warren Zaïre-Emery est devenu, à 16 ans, 4 mois et 29 jours, le plus jeune joueur de l’histoire du PSG à jouer en Ligue 1, dépassant ainsi Kingsley Coman de près de 4 mois.

«C'est important de joindre l'acte à la parole»