Foot - PSG

PSG : La Ligue 1 est montée au créneau pour Galtier

Publié le 5 août 2022 à 13h00 par Thibault Morlain

Afin de remplacer Mauricio Pochettino, le PSG a fait un choix qui a pu en surprendre plus d’un, décidant de miser sur Christophe Galtier. Un choix qui n’a d’ailleurs pas manqué de susciter certaines critiques. Visé par celles-ci, le nouvel entraîneur du PSG peut toutefois compter sur de nombreux soutiens, notamment de la part de ses homologues en Ligue 1.

L’entraîneur français est souvent sujet aux critiques, notamment en Ligue 1. Cela s’est d’ailleurs encore vérifié il y a quelques semaines, au moment de la nomination de Christophe Galtier sur le banc du PSG. Après avoir décidé de se séparer de Mauricio Pochettino, le club de la capitale a étudié de nombreuses pistes, mais le choix s’est rapidement porté sur le désormais ex-entraîneur de l’OGC Nice. Galtier est ainsi arrivé au PSG et cela a été accompagné de nombreuses critiques, pour différentes raisons. Mais si Christophe Galtier a des détracteurs, il a aussi des soutiens.

Transferts - PSG : Galtier et Luis Campos ont tout prévu pour la fin du mercato https://t.co/OaQhWzKQJ5 pic.twitter.com/X01HWilTm8 — le10sport (@le10sport) August 4, 2022

« Ça tord le cou au french bashing »

Et ce sont les autres entraîneurs français de Ligue 1 qui sont notamment montés au créneau pour Christophe Galtier. A l’occasion d’un entretien accordé au Figaro , Philippe Montanier, à la tête de Toulouse, a notamment lâché : « Je suis content qu'il soit au PSG, ça tord le cou au ''french bashing''. En 2018, Deschamps gagne le Mondial avec les Bleus, Zidane la Ligue des champions avec le Real Madrid, Rudi (Garcia) est en finale de Ligue Europa avec l'OM... Les entraîneurs français ne sont pas les meilleurs du monde, mais ne sont pas si nuls que ça non plus ».

« Ça me fait très plaisir ! »

Avant Montanier, Antoine Kombouaré était lui aussi allé de son gros commentaire sur la nomination de Christophe Galtier au PSG. L’entraîneur du FC Nantes expliquait : « Ce que je pense qu'il soit aujourd'hui l'entraîneur du PSG ? Ça ne me fait pas plaisir, ça me fait très plaisir ! Je le lui ai dit d’ailleurs. D’abord parce que c’est un entraîneur français, mais aussi parce que c’est un très bon copain. J’ai entendu des gens dire : « Oui, mais il est Marseillais… » Mais on s’en fout de ça. Lui est très fier, très heureux, d’avoir la chance d’entraîner Mbappé, Messi, Neymar, Ramos, Marquinhos… C’est un cadeau qu’on lui offre, charge à lui de faire briller la machine. Ce serait un beau pied de nez de le voir, lui, gagner la Ligue des champions. Les entraîneurs français n’ont rien à envier aux autres. Je suis persuadé que la majorité des coachs français ont envie que Christophe réussisse ».

« Je lui souhaite le meilleur »