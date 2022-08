Foot - PSG

PSG : Galtier met les choses au clair avant la nouvelle saison

Publié le 5 août 2022 à 22h00 par Pierrick Levallet

Pour remplacer Mauricio Pochettino, le PSG a décidé de faire confiance à Christophe Galtier. Et en seulement quelques semaines, le nouvel entraîneur parisien semble avoir convaincu son monde dans le vestiaire de la capitale. L’ancien de l’OGC Nice est notamment apprécié par Kylian Mbappé ou encore Neymar. Mais Christophe Galtier affirme qu’il n’avait aucunement l’intention de se mettre les stars de son effectif dans la poche.

À peine arrivé, Christophe Galtier semble déjà avoir conquis le vestiaire du PSG. Le nouvel entraîneur parisien serait apprécié par la plupart des joueurs de l’effectif, notamment Neymar et Kylian Mbappé. Sergio Ramos, lui aussi, semble porter Christophe Galtier comme il l’a expliqué au micro de PSG TV : « Je pense que c’est un entraîneur de très haut niveau sur le plan technico-tactique. Il vient de gagner le championnat avec une autre équipe en France, donc c’est quelqu’un d’expérimenté dans le football et nous devons profiter de cela et essayer de projeter les idées de l’entraîneur sur le terrain. » De son côté, Christophe Galtier a fait tout son possible pour bien préparer la saison à venir. Et il estime que la forme affichée par Lionel Messi, Neymar et Sergio Ramos est le résultat de cette préparation.

«Je sais que ce sont des grands champions qui voulaient bien démarrer»

« Messi, Neymar et Ramos ? Je crois tout simplement que ces trois joueurs ont eu une préparation normale. Non seulement ils sont arrivés au début de la préparation, mais ils sont aussi arrivés prêts ! Ils ont fait quasiment la totalité des séances et se sont préparés en grands champions. Est-ce une symbolique par rapport à la saison dernière ? Je ne parviens pas, moi, à voir ce qui s’est passé, mais je sais que ce sont des grands champions qui voulaient bien démarrer, avoir un trophée supplémentaire et créer une bonne dynamique ! » affirme Christophe Galtier dans un entretien accordé au Parisien .

«On ne se met pas ces joueurs-là dans la poche»