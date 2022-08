Foot - Mercato - PSG

Avant Fabian Ruiz, Luis Campos avait ciblé un ancien de Ligue 1

Publié le 7 août 2022 à 18h45 par Quentin Guiton

D’ici la fin du mercato, le PSG attendrait encore trois renforts, dont un milieu de terrain. Et contre toute attente, Luis Campos serait sur le point de boucler le transfert de Fabian Ruiz sous contrat avec Naples jusqu’en 2023. Mais avant de se lancer sur l’Espagnol, le PSG avait une autre idée en tête…

Christophe Galtier l’a confirmé en conférence de presse, il attend encore trois recrues d’ici la fin du mercato. Le PSG voudrait en effet un joueur par ligne : un défenseur, un milieu et un attaquant. Et pour le milieu de terrain, Luis Campos aurait trouvé ce qu’il cherchait…

PSG : Un problème à venir entre Neymar, Messi et Mbappé ? https://t.co/Fg2ki3spmZ pic.twitter.com/TC71GUCt4h — le10sport (@le10sport) August 7, 2022

Fabian Ruiz en route pour le PSG ?

En effet, contre toute attente, le Corriere dello Sport annonçait ce dimanche matin que Fabian Ruiz, à qui il reste un an de contrat avec Naples, était proche de rejoindre le PSG cet été ! S’il n’y a pas encore d’accord entre les deux formations, le joueur serait lui d’ores et déjà ok pour une arrivée dans la capitale française. Selon Fabrizio Romano, Luis Campos aurait travaillé en secret sur ce dossier depuis plusieurs semaines.

Luis Campos avait pensé à Ibrahim Sangaré