Mercato - PSG : Le transfert de Keylor Navas prend forme

Le PSG travaillerait sur plusieurs dossiers en ce début de mois d’août. Luis Campos souhaiterait en effet recruter encore quelques joueurs, mais aussi dégraisser son effectif. Et le PSG serait en passe de boucler le départ de Keylor Navas, devenu gardien numéro 2 derrière Gianluigi Donnarumma.

C’est désormais une évidence : le PSG doit dégraisser son effectif. Luis Campos, arrivé cet été en tant que consultant sportif du club parisien, travaille dans ce sens depuis plusieurs semaines. Après avoir réussi à boucler le départ de Georginio Wijnaldum, le Portugais travaillerait sur plusieurs dossiers. Et celui de Keylor Navas ne fait pas exception. Devenu le numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens derrière Gianluigi Donnarumma, l’international costaricien serait dans le viseur du Napoli. Et son départ pourrait bien être bouclé très bientôt.

Keylor Navas - Fabian Ruiz, des dossiers différents

En effet, d’après les informations de Foot Mercato de ce lundi, Keylor Navas pourrait bien faire le chemin inverse de Fabian Ruiz. En effet, le milieu de terrain espagnol du Napoli serait dans le viseur du PSG, qui souhaiterait le faire débarquer contre 25 à 30M€. Cependant, le dossier du gardien parisien serait indépendant de celui de Fabian Ruiz. Pourtant, les dirigeants de Naples souhaiteraient profiter des bons contacts noués avec Paris avec Fabian Ruiz pour boucler l’arrivée de Keylor Navas. L’axe Naples-PSG pourrait donc être exploité dans deux dossiers d’ici la fin du mercato. Une aubaine pour Luis Campos, qui pourrait donc faire venir le dernier milieu de terrain tant attendu, mais aussi dégraisser son effectif…

Keylor Navas, priorité de Naples

Toujours selon les informations de Foot Mercato , Keylor Navas serait la priorité de Luciano Spalletti au Napoli. Le coach italien perdrait patience dans le dossier du gardien, où Kepa Arrizabalaga aurait lui aussi été sondé. Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli, souhaiterait faire venir Keylor Navas en prêt, en provenance du PSG. Paris devrait par ailleurs verser une partie du salaire de son international costaricien, pour un montant compris entre 3 et 4M€. Et ce dossier serait donc bel et bien indépendant de celui de Fabian Ruiz, même s'il serait lié au départ de ce dernier…

Fabian Ruiz au PSG, une aubaine pour Naples