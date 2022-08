Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos va dégainer une offre de 25M€ sur le mercato

Publié le 8 août 2022 à 12h10 par Amadou Diawara

Pour renforcer le milieu de terrain du PSG, Luis Campos aurait jeté son dévolu sur Fabian Ruiz, qui est une cible de longue date du club parisien. Et alors qu'il aurait déjà trouvé un accord contractuel avec le milieu de terrain du Napoli, le conseiller football parisien serait sur le point de dégainer une offre de transfert à hauteur de 25M€.

Malgré les arrivées de Vitinha et de Renato Sanches, Luis Campos voudrait toujours renforcer le milieu de terrain du PSG. Pour ce faire, le nouveau conseiller football parisien aimerait boucler le transfert de Fabian Ruiz, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Napoli. D'ailleurs, l'international espagnol serait une piste de longue date du PSG, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité.

Un accord déjà trouvé entre le PSG et Fabian Ruiz ?

Déterminé à finaliser le transfert de Fabian Ruiz au plus vite, Luis Campos aurait déjà lancé les hostilités sur ce dossier. Et son travail porterait ses fruits, puisqu'il aurait trouvé un accord contractuel final avec le milieu de terrain du Napoli d'après Fabrizio Romano. D'ailleurs, L'Equipe a confirmé cette information dans la foulée. Ainsi, le PSG n'aurait plus qu'à s'entendre avec le Napoli.

Luis Campos va bientôt offrir 25M€ pour le transfert de Fabian Ruiz