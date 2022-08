Foot - Mercato - PSG

PSG, Barça... La vérité éclate sur le feuilleton Messi

Publié le 8 août 2022 à 11h45 par Dan Marciano

Le feuilleton Lionel Messi semble avoir démarré. A en croire la presse catalane, le FC Barcelone discuterait régulièrement avec l'entourage de l'international argentin, lié au PSG jusqu'en 2023. Une information immédiatement démentie par certaines sources françaises. Pour l'heure, un retour en Catalogne ne semble pas être à l'ordre du jour.

La saison vient de débuter, mais l'avenir de Lionel Messi fait déjà causer en Catalogne. Selon les informations de Radio Catalunya, le FC Barcelone aurait entamé des discussions avec l'entourage de l'international argentin. Joan Laporta aimerait lui proposer un contrat d'un ou deux ans afin de permettre à la star du PSG de terminer sa carrière dans son club de coeur.

Mercato : Le vrai Lionel Messi est enfin arrivé au PSG https://t.co/FHO6Bge1tI pic.twitter.com/KaWZTkfeTT — le10sport (@le10sport) August 7, 2022

Aucun contact entre le Barça et le clan Messi

Mais cette rumeur a été démontée par Florent Torchut et Loïc Tanzi. Selon les journalistes de L'Equipe, il n'existerait, pour l'instant, aucun contact entre les proches de Lionel Messi et le FC Barcelone, et ce malgré les nombreux appels lancés par Joan Laporta dans les médias.

Une retour au Barça en 2023 ne serait pas à l'ordre du jour