PSG : Le Barça lance son offensive pour le retour de Messi

Publié le 8 août 2022 à 08h15 par Dan Marciano

Après avoir lancé plusieurs messages en direction de Lionel Messi, le FC Barcelone serait déjà passé à l'action dans ce dossier. Président du club catalan, Joan Laporta aurait entamé des discussions avec l'entourage du joueur parisien. La formation blaugrana aimerait lui donner l'occasion de faire ses adieux au Camp Nou.

De retour à Barcelone après sa belle partie face à Clermont samedi dernier (victoire 5-0), Lionel Messi a été interrogé par plusieurs journalistes sur un possible retour en Catalogne, mais aucun mot n'est sorti de sa bouche. Pourtant en coulisses, il existerait des discussions entre son entourage et Joan Laporta, président du FC Barcelone.





Laporta passe à l'action dans le dossier Messi

Selon les informations de Catalunya Radio , Joan Laporta aurait pris en main ce dossier et aurait récemment contacté l'entourage de Lionel Messi, sous contrat jusqu'en 2023 avec le PSG. L'objectif serait de lui proposer un contrat d'un ou deux ans afin de lui permettre de prendre sa retraite au Camp Nou.

« Mes relations avec la famille Messi sont bonnes »