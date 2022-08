Foot - Mercato - OM

OM : Le retour d’une légende de l’OM déjà prévu

Publié le 8 août 2022 à 05h00 par Thibault Morlain

Barré par la concurrence de Pau Lopez, Steve Mandanda a fait le choix de quitter l’OM cet été. Véritable légende sur la Canebière, il s’est envolé pour la Bretagne, s’engageant avec Rennes. Une page s’est ainsi tournée à Marseille. Pour autant, l’histoire entre l’OM et Mandanda pourrait ne pas être totalement terminée.

Joueur ayant disputé le plus de matchs avec l’OM, Steve Mandanda a toutefois quitté le club phocéen cet été. En effet, compte tenu de la concurrence avec Pau Lopez, le champion du monde a préféré faire ses valises, s’engageant avec Rennes. Bien qu’il était sous contrat jusqu’en 2024, Mandanda a été libéré par Pablo Longoria. Mais un retour serait déjà dans les tuyaux.

Mandanda bientôt dans l’organigramme de l’OM

Entre l’OM et Steve Mandanda, cela pourrait ne pas être terminé. En effet, on pourrait bien revoir l’actuel gardien au sein du club phocéen. Mais pas sur le terrain. Depuis sa prolongation, Mandanda dispose d’une clause pour une reconversion à l’OM et cela serait toujours d’actualité comme révélé par L’Equipe . Une fois son contrat terminé avec Rennes en 2024, il pourrait alors faire son retour.

