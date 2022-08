Foot - Mercato - PSG

PSG : C’est confirmé, le Qatar proposait une fortune à Lewandowski

Publié le 8 août 2022 à 00h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Courtisé par Luis Campos qui souhaitait venir un profil XXL au poste de buteur cet été au PSG, Robert Lewandowski a finalement opté pour un transfert en direction du FC Barcelone. Pourtant, le président catalan Joan Laporta confirme que ses concurrents sur ce dossier, dont le PSG, proposaient un meilleur salaire.

À un an du terme de son contrat avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski (33 ans) avait décidé de changer d’air cet été, et le PSG s’était donc logiquement positionné sur le buteur polonais, au même titre que Chelsea et le FC Barcelone. Mais c’est finalement le club catalan qui a raflé la mise dans ce dossier…

Laporta avait une bonne connexion avec l’agent de Lewandowski

Vendredi, à l’occasion de la conférence de presse de présentation de Robert Lewandowski au Barça, le président Joan Laporta a expliqué comment il avait réussi à faire la différence devant le PSG : « Il se trouve qu’avec son agent (Pini Zahavi), nous partageons une relation très spéciale, très agréable. C'est lui qui m’a dit qu'il y avait une possibilité, et il m’a dit que le joueur aimerait jouer pour le Barça. Nous avons pris contact avec le Bayern et Mateu Alemany a fait un travail extraordinaire. Lorsque nous avons vu que le Bayern était prêt à effectuer le transfert, il s'agissait de négocier les montants », a expliqué le patron du FC Barcelone.

« D’autres clubs offraient plus d’argent »