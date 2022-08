Foot - Mercato - PSG

PSG : Le rêve de Campos avec Lewandowski était impossible

Publié le 6 août 2022 à 07h00 par Thomas Bourseau

Bien que Luis Campos ait coché le nom de Robert Lewandowski dans sa short-list estivale pour renforcer l’effectif du PSG entraîné par Christophe Galtier, le conseiller football du Paris Saint-Germain s’est incliné devant le FC Barcelone. Et la raison remonterait à l’adolescence du Polonais.

Dès sa prise de fonctions le 10 juin dernier, Luis Campos a semblé vouloir recruter Robert Lewandowski. Foot Mercato révélait même que le projet du tout juste intronisé conseiller football du PSG était d’aligner Robert Lewandowski et Kylian Mbappé à la tête de l’attaque d’un système de jeu en 3-5-2. Finalement, le désormais ex-attaquant du Bayern Munich a choisi le FC Barcelone au grand dam du PSG et de Chelsea.

« Sa mère a touché l'herbe et a dit : "Un jour, tu joueras ici". »

Et ladite décision de Robert Lewandowski semble avoir été particulièrement réfléchie. Pire, elle est une promesse de longue date de la mère de l’international polonais de 33 ans, qui remonte à 20 ans à en croire les propos du président Joan Laporta lors de la présentation de Robert Lewandowski au Camp Nou vendredi. « Il y a 20 ans, Lewandowski et sa mère sont venus au Camp Nou. Sa mère a touché l'herbe et a dit : "Un jour, tu joueras ici". ».

« J'ai du mal à décrire avec des mots ce que je viens de voir dans le stade »