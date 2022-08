Foot - Mercato - PSG

PSG : Après le transfert d'Areola, ce club veut dépouiller Galtier

Publié le 8 août 2022 à 18h30 par Hugo Chirossel

Le PSG travaille toujours sur plusieurs dossiers alors que le marché des transferts fermera ses portes dans moins d’un mois. Si des arrivées sont encore espérées, le Paris Saint-Germain cherche encore à se séparer de certains éléments. West Ham aurait d’ailleurs coché les noms de deux indésirables Parisiens : Thilo Kehrer et Abdou Diallo.

« Après, il y a la difficulté du mercato. C'est difficile et je sais que le président et la direction sportive travaillent énormément dessus. On n'est pas là pour empiler des joueurs. Je veux un certain nombre de joueurs, qui soient très proches les uns des autres en termes de niveau pour créer une saine concurrence. Arriveront-ils ? Je ne sais pas . » Avant le déplacement à Clermont (0-5), Christophe Galtier avait donné la tendance pour la suite du mercato du PSG. Alors que Renato Sanches est arrivé il y a un peu moins d’une semaine, le Paris Saint-Germain se serait mis d’accord avec Fabian Ruiz.

Mercato - PSG : Un très gros transfert de Campos plombé par Tuchel ? https://t.co/rdQDPpjydx pic.twitter.com/U452adf6AP — le10sport (@le10sport) August 8, 2022

West Ham s’intéresse à Kehrer et Diallo

Il ne reste plus qu’à s’entendre avec Naples, chez qui le milieu de terrain espagnol est encore sous contrat jusqu’en juin 2023. Mais des mouvements sont également attendus dans le sens des départs. Les Parisiens ont du mal à trouver preneur pour certains de leurs joueurs indésirables. Après avoir recruté définitivement Alphonse Areola, West Ham aurait deux autres joueurs du PSG dans son viseur : Thilo Kehrer et Abdou Diallo.

Les Hammers veulent un seul défenseur

En effet, Foot Mercato indique que les deux joueurs figurent sur la short-list des Hammers . Ces derniers sont à la recherche d’un défenseur après la blessure de Nayef Aguerd, recruté contre 35M€ en provenance du Stade Rennais, tandis qu’Issa Diop devrait bientôt s’engager avec Fulham. West Ham apprécierait particulièrement la polyvalence de Thilo Kehrer et Abdou Diallo, capables d’évoluer dans l’axe comme sur un côté. En revanche, le club anglais ne souhaiterait qu’un seul défenseur, mais envisagerait tout de mêlme plusieurs options.

Le salaire de Kehrer pose problème