La vérité éclate pour ce gros coup de Batlles en Ligue 1

Publié le 8 août 2022 à 20h45 par Dan Marciano

A la recherche de eux attaquants d'ici la fin du mercato estival, l'ASSE surveillerait plusieurs profils. Récemment il a été question d'un intérêt de Laurent Batlles pour Gaëtan Charbonnier, sous contrat avec l'AJ Auxerre. Un profil qui plaît au sein de la direction stéphanoise. Mais pour l'heure, aucune discussion n'aurait débuté dans ce dossier.

Denis Bouanga parti en MLS, l'ASSE se doit de dénicher des renforts offensifs. Surtout que le début de saison des Verts laisse à désirer. « On cherche au moins deux attaquants devant. Pour mettre de la profondeur, de la vitesse, quelqu'un capable de défier le bloc adverse et d'avoir de la présence devant le but... » a lâché Laurent Batlles après le match nul face à Nîmes samedi dernier (1-1).

Un intérêt pour Charbonnier évoqué

Récemment, But Football Club avait évoqué un intérêt de l'ASSE pour Gaëtan Charbonnier, sous contrat jusqu'en 2023 avec l'AJ Auxerre. Mais auteur de son premier but de la saison en Ligue 1 ce dimanche, le buteur de 33 ans est encore très loin du Forez.

Une simple rumeur selon la presse régionale