Perrin prépare un coup de balai, d'énormes surprises à prévoir ?

Publié le 8 août 2022 à 17h30 par Dan Marciano

L'ASSE cherche à mettre la main sur deux attaquants, dont un pur numéro 9. Mais avant de se montrer actif dans le sens des arrivées, le club va devoir alléger sa masse salariale. Dans les prochaines semaines, plusieurs joueurs devraient quitter Saint-Etienne, même si les offres ne seraient pas si nombreuses. En fin de mercato, la formation n'exclurait pas de se séparer d'un élément bankable afin de récolter des liquidités.

Laurent Batlles l'a annoncé, ça va encore bouger à l'ASSE. « On cherche au moins deux attaquants devant. Pour mettre de la profondeur, de la vitesse, quelqu'un capable de défier le bloc adverse et d'avoir de la présence devant le but... » avait confié l'entraîneur stéphanois samedi dernier après le match face à Nîmes (1-1). Mais avant d'acheter, l'ASSE va devoir se montrer active dans le sens des départs.

Plusieurs départs espérés d'ici la fin du mois d'août

Malgré les transferts de Lucas Gourna-Douath et de Denis Bouanga, qui ont permis à l'ASSE de récolter près de 20M€, l'ASSE doit impérativement dégraisser son effectif et alléger sa masse salariale. Comme indiqué par Le Progrès , le joueur espère se séparer de trois joueurs dans les prochains jours : Adil Aouchiche, Harold Moukoudi et Charles Abi. Ce dernier serait dans le viseur de Valenciennes et d'Arouca au Portugal. Pour les deux premiers cités, le choix est plus restreint. L'ASSE n'aurait pas été très sollicitée, si ce n'est par le Feyenoord Rotterdam, qui hésite toujours à recruter Aouchiche. A en croire But Football Club, il faut rajouter à cette liste le nom de Sergi Palencia, annoncé dans le viseur de Leganés.

Trois joueurs ont réclamé leur départ

Coordinateur sportif des Verts , Loïc Perrin doit également gérer le cas des joueurs, qui ont réclamé leur départ. Selon But Football Club , ils seraient trois : Mahdi Camara, Yvann Maçon et Jean-Philippe Krasso. Laurent Batlles aimerait les conserver cette saison, mais la porte pourrait leur être ouvert en cas d'offre satisfaisante. En début de mercato, Brest aurait proposé 2M€ pour racheter le contrat de Maçon, mais l'ASSE avait refusé cette offre.

Un départ surprise à l'ASSE dans les prochaines semaines ?