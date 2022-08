Foot - Mercato - OM

On connait déjà la date de l’arrivée de la nouvelle star de l'OM

Publié le 8 août 2022 à 18h10 par Axel Cornic

Alors qu’en Italie on assure qu’un accord aurait enfin été trouvé avec l’Inter pour la rupture d’un contrat qui courait jusqu’en juin 2023, Alexis Sanchez pourrait être libre de s’engager avec l’Olympique de Marseille. Il pourrait même bientôt être présenté par Pablo Longoria, alors que la saison de Ligue 1 a déjà débuté.

La grande star de l’OM, ça pourrait bien être lui. Alors que les avenirs de Cédric Bakambu et de Arkadiusz Milik sont des plus flous, Pablo Longoria pourrait bientôt boucler l’arrivée d’un autre attaquant. Il s’agirait d’Alexis Sanchez, qui ne devrait pas couter le moindre sou en indemnité à l’OM.

Un accord a enfin été trouvé avec l’Inter

Plusieurs médias en Italie, dont Sport Mediaset et La Gazzetta dello Sport , annoncent ce lundi qu’Alexis Sanchez ne serait plus un joueur de l’Inter. Un accord aurait enfin été trouvé pour la rupture de son contrat et le Chilien peut donc s’engager avec le club de son choix.

Alexis Sanchez signer son contrat en fin de semaine