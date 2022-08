Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Le mercato de Longoria est déjà validé

Publié le 8 août 2022 à 09h45 par La rédaction

L'OM s'est rassuré ce dimanche soir en battant largement le Stade de Reims (4-1). L'occasion pour les nouvelles recrues de disputer leur premier match officiel sous les couleurs olympiennes. Nuno Tavares, Jonathan Clauss et Luis Suarez ont brillé lors de cette première rencontre. Valentin Rongier valide le mercato de Pablo Longoria.

L'OM était dans la tourmente depuis quelques semaines après une préparation ô combien compliquée. Mauvais résultats, brouilles entre Igor Tudor et ses joueurs, plus rien n'aller. Mais le vent a tourné pour l'OM ce dimanche soir, notamment grâce à ses nouvelles recrues. Valentin Rongier, capitaine du soir, est satisfait du recrutement.

« On est très contents que l'équipe se renforce »

« On est très contents que l'effectif se renforce, avec des joueurs de très grande qualité. Ils l'ont montré ce soir, c'est super bien que tout le monde puisse apporter à cette équipe parce que la saison va être longue. On a besoin de tout le monde. Avec les cinq changements par match, tout le monde va être utilisé, on en aura besoin » a-t-il déclaré au micro de Prime Video .

