Mercato : La fin du feuilleton pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 8 août 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

En témoigne la volte-face de Chelsea pour son transfert, Cristiano Ronaldo ne fait plus l’unanimité sur le marché. De quoi l’inciter à oublier ses envies d’ailleurs et à se concentrer sur la saison à Manchester United. Bien que le mercato puisse réserver son lot de surprises jusqu’aux ultimes moments, Cristiano Ronaldo est à présent focalisé sur Manchester United comme il l’a indirectement fait savoir.

Cela est certes un secret de polichinelle, mais Cristiano Ronaldo chercherait à quitter Manchester United seulement un an après avoir effectué son grand retour à Old Trafford. Cette volonté serait animée par le manque de succès des Red Devils la saison passée et l’absence du club mancunien pour l’édition à venir de la Ligue des champions, compétition suprême et adorée de Cristiano Ronaldo. Cependant, CR7 a essuyé de multiples refus, à commencer par Chelsea.

La volte-face de Chelsea, la définition du marché compliqué de Cristiano Ronaldo

Pendant de longues semaines, il a été question d’une éventuelle venue de Cristiano Ronaldo à Chelsea. Ayant tout juste en partie racheté le club londonien à Roman Abramovich, le nouveau co-propriétaire Todd Boehly se serait entretenu à plusieurs reprises avec Jorge Mendes, à savoir l’agent de Cristiano Ronaldo. La possibilité de lancer le nouveau projet avec un joueur du standing et de l’acabit de Cristiano Ronaldo aurait plu à Boehly. Mais comme The Daily Mail l’a souligné ces dernières heures, la réticence de Thomas Tuchel à chambouler l’équilibre de son effectif pour Cristiano Ronaldo a fait capoter cette opération. À l’image de la position adoptée par le PSG et révélée par le10sport.com le 13 juillet dernier, pas de place à Paris pour Ronaldo en l’état et même son de cloche au Bayern Munich ou encore à l’Atletico de Madrid.

Erik Ten Hag compte sur Cristiano Ronaldo

De passage en conférence de presse avant le coup d’envoi de la campagne de Premier League de Manchester United qui a eu lieu dimanche face à Brighton, Erik Ten Hag affirmait que Cristiano Ronaldo faisait « partie de l’équipe ». De quoi laisser entendre que la hache de guerre était enterrée quelques jours après son coup de gueule quant au départ de Ronaldo avant la fin de la rencontre amicale face au Rayo Vallecano.



« Je suis vraiment heureux, je vous l’avais déjà dit, nous avions prévu cette saison avec lui. Nous avons un attaquant de premier plan et je suis vraiment heureux qu'il soit là. Il est dans l’équipe et nous nous en tenons au plan ».

