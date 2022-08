Mercato

Plus qu’une seule destination possible pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 6 août 2022 à 18h00 par Quentin Guiton

Cristiano Ronaldo voudrait quitter Manchester United dès cet été pour jouer la Ligue des champions la saison prochaine. Le divorce semblerait même être acté entre le Lusitanien et les Red Devils. Seulement, Ronaldo peine à trouver une porte de sortie. Et aujourd’hui, il ne lui resterait d’ailleurs qu’une destination possible…

Il y a un an, Cristiano Ronaldo faisait son incroyable retour du côté de Manchester United. Une saison plus tard, le Portugais voudrait déjà claquer la porte. Ce dernier serait déçu par le niveau de l’équipe et plus que tout, il voudrait jouer la Ligue des champions cette saison. Or, après un exercice compliqué, Manchester United ne s’est même pas qualifié pour la plus grande des compétitions européennes. Et même si le club mancunien ferme pour l’instant toujours la porte à un départ de sa superstar, le divorce semblerait déjà acté entre Ronaldo et le club anglais…

Erik ten Hag recadre sèchement Ronaldo !

Désireux de partir, Cristiano Ronaldo faisait pourtant son grand retour avec Manchester United lors du match amical face au Rayo Vallecano (1-1). Mais ces retrouvailles ne se sont pas passées comme prévu, loin de là. Durant une pause fraicheur, Erik ten Hag et Ronaldo avaient déjà eu un échange tendu. Et à la mi-temps, le Portugais était le seul joueur sorti par le coach mancunien. Mécontent, le quintuple Ballon d’Or avait même quitté le stade dix minutes avant la fin de la rencontre. Ce que n’avait pas du tout apprécié ten Hag : « C'est inacceptable. Pour tout le monde. Nous sommes une équipe et vous devez rester jusqu'à la fin » . Un nouveau scandale intervenant en plein milieu des rumeurs de départ de Cristiano Ronaldo…

Cristiano Ronaldo n’arrive pas à trouver preneur…

Ce nouvel épisode n’a donc fait qu’accentuer les rumeurs de transfert de Cristiano Ronaldo. Et le Lusitanien a déjà été lié à de nombreux clubs depuis le début du mercato : Naples, l’AS Rome, le FC Barcelone, l’Atlético Madrid, Chelsea, le Bayern Munich, le PSG, Galatasaray ou encore le Sporting. Mais selon The Telegraph , Chelsea, le Bayern Munich, le PSG, et le FC Barcelone l’auraient recalé, alors même que Ronaldo privilégiait un départ vers le club londonien et le club bavarois. Selon AS , les deux dernières équipes les plus chaudes sur l’ancienne légende du Real Madrid étaient l’Atlético et Naples. Pour Galatasaray, c’est le joueur lui-même qui aurait refusé voulant absolument rejoindre un club jouant la Ligue des champions. Aujourd’hui, Cristiano Ronaldo n’a toujours pas trouvé de porte de sortie, et la perspective de le voir rester à Manchester United serait même l’option la plus probable…

Le Sporting en dernier recours ?