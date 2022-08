Foot - Mercato - PSG

PSG : La porte est finalement ouverte pour Wesley Fofana

Wesley Fofana serait dans les petits papiers de Luis Campos. Le conseiller football du PSG aurait pris toute la mesure de la difficulté de l’opération Milan Skriniar et jetterait son dévolu sur le défenseur de Leicester City. En coulisse, la situation financière de Leicester City n’étant pas au beau fixe, le club anglais serait prêt à sacrifier Fofana si cela lui permettait de conserver James Maddison.

Alors que la piste menant à Milan Skriniar semble se refroidir pour le PSG en raison de complications dues aux demandes économiques de l’Inter au niveau de l’indemnité du transfert, le club milanais réclamant environ 80M€ pour le défenseur slovaque, Luis Campos s’intéresserait tout particulièrement à Wesley Fofana. L’ancien joueur de l’ASSE figurerait tout en haut de la liste du conseiller football, lui qui a retiré les mentions Leicester de ses bios Twitter et Instagram . De quoi laisser entendre que les Foxes pourraient laisser filer Fofana ? Pas vraiment selon l’entraîneur Brendan Rodgers. « Wesley Fofana et James Maddison ne sont pas à vendre. Ce sont des joueurs très importants pour nous. Nous sommes dans une situation où nous avons besoin de nous séparer de certains joueurs mais cela ne veut pas dire se débarrasser de n’importe qui, de nos meilleurs éléments ».

The Independent fait un gros point ces dernières heures sur le feuilleton Wesley Fofana. Publiquement, Leicester City affirme que le défenseur central de 21 ans n’est pas à vendre. Pour autant, des sources proches de l’opération insisterait sur le fait que la situation économique de Leicester, déstabilisée par les deux années de pandémie due au Covid-19 concernant l’entreprise hors taxes des propriétaires thaïlandais, obligerait les Foxes à vendre soit James Maddison soit Wesley Fofana. Et le PSG pourrait se mettre à rêver du transfert de Fofana.

Chelsea and Leicester £10m apart on Wesley Fofana valuationhttps://t.co/2lxQRX7WwM