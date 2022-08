Foot - Mercato - PSG

Pour battre Campos pour ce transfert à 100M€, Tuchel a un joker

Avant la clôture du mercato estival, Luis Campos aurait la ferme intention d’injecter du sang neuf pour la défense centrale de l’équipe de Christophe Galtier. Néanmoins, Chelsea ferait de l’ombre au PSG dans la course à la signature de Wesley Fofana et pourrait abattre un joker conséquent pour convaincre Leicester City de vendre le défenseur central de 21 ans.

Ces derniers temps, le feuilleton Milan Skriniar, qui était et reste la priorité de Luis Campos pour la défense centrale du PSG, semble être au point mort. De quoi inciter le conseiller football du Paris Saint-Germain à scruter le marché en quête d’une alternative de choix pour Fofana. La semaine dernière, alors que Luis Campos semblerait prêt à tenter sa chance afin de l’attirer au PSG, Wesley Fofana a pris la décision de retirer les mentions Leicester City de ses bios Twitter et Instagram . De quoi permettre à la presse anglaise de s’enflammer et de spéculer sur un éventuel départ du défenseur français de 21 ans des Foxes .

Néanmoins, l'entraîneur de Leicester, à savoir Brendan Rodgers, a tenu à éteindre lui-même l’incendie lors de son passage en conférence de presse. « Wesley Fofana et James Maddison ne sont pas à vendre. Ce sont des joueurs très importants pour nous. Nous sommes dans une situation où nous avons besoin de nous séparer de certains joueurs mais cela ne veut pas dire se débarrasser de n’importe qui, de nos meilleurs éléments ». De quoi refroidir les ardeurs du PSG et surtout celles de Chelsea ? Pas vraiment, loin de là et ce, bien que les offres des Blues ne cessent d’être repoussées. Chelsea songerait à monter jusqu’à… 100M€ pour parvenir à ses fins.

Callum Hudson-Odoi did travel to Goodison Park despite not being named in the squad. Leicester do hold some interest, and have looked at him historically. Chelsea's first two Fofana offers didn't include him, though. Marcos Alonso missing, too, as move to Barcelona close. pic.twitter.com/dbmo3z3lAp