Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Le vent a définitivement tourné pour Fofana

Comme Christophe Galtier l’a ouvertement fait savoir en conférence de presse, l’entraîneur du PSG attend trois arrivées supplémentaires avant la fin du mercato. Pour autant, la piste activée par Luis Campos et menant à Wesley Fofana se compliquerait pour le PSG alors que Chelsea pousserait et que le Français voudrait signer en faveur des Blues.

Il faudra trois renforts au PSG avant la clôture du mercato estival. Christophe Galtier s’est en effet montré catégorique jeudi lors de son passage en conférence de presse. Le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain attend, en plus de Vitinha, d’Hugo Ekitike, de Nordi Mukiele ainsi que de Renato Sanches, trois nouveaux visages. Selon L’Équipe , Luis Campos travaillerait d’arrache-pied afin de mettre la main sur un buteur, un milieu de terrain athlétique ainsi qu’un défenseur central.

Pendant longtemps, il a été question d’une éventuelle venue de Milan Skriniar au PSG. D’ailleurs, d’après L’Équipe, Luis Campos caresserait toujours le désir d’attirer le défenseur de l’Inter au Paris Saint-Germain avant la clôture du mercato estival. Néanmoins, les demandes du club nerazzurri refroidiraient le PSG, l’Inter réclamant 80M€ environ alors que le contrat de Skriniar arrivera à expiration dans seulement un an. De quoi inciter le conseiller football du PSG à se pencher sur un autre dossier et pas des moindres. D’après le quotidien sportif, Wesley Fofana figurerait dans les petits papiers du PSG, au même titre que dans ceux de Chelsea. D’ailleurs, les premières offensives des Blues sont déjà à signaler.

D’après les informations divulguées par Fabrizio Romano sur son compte Twitter , Wesley Fofana ferait l’objet de sérieuses propositions de transfert de la part de Chelsea. Plusieurs offres auraient été formulées par la direction des Blues , sous l’impulsion de Thomas Tuchel qui réclamerait que Fofana vienne renforcer la charnière centrale de Chelsea comme ce fut le cas avec Kalidou Koulibaly et après que Jules Koundé ait snobé Chelsea pour le FC Barcelone. La dernière offre de Chelsea en date s’élèverait à 82M€ selon Romano, mais cette dernière aurait été repoussée par Leicester City. Le journaliste de TMW , à savoir Tancredi Palmeri, affirme que Chelsea espérerait boucler cette opération grâce à un transfert de 80M€.

Chelsea have submitted a fresh proposal for Wesley Fofana on Friday in excess of £70m. Leicester have turned down the proposal, Rodgers also insists he's not for sale. 🚨🔵 #CFC ...but Chelsea are determined to try again for Fofana.The player would be 100% keen on the move. pic.twitter.com/u8ccvb9p4D