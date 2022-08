Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos a l’origine d’une révolution sur le mercato

Publié le 8 août 2022 à 01h00 par Arthur Montagne

Nommé conseiller football du PSG cet été, afin de remplacer Leonardo, Luis Campos est en charge du recrutement du club de la capitale. Et le Portugais a déjà réussi un sacré changement en recrutant deux joueurs de Ligue 1, une première depuis 2011.

Cet été, le PSG a bouleversé son organigramme en nommant notamment Luis Campos au poste de conseiller football en remplacement de Leonardo. Et alors que ce dernier avait pour habitude de recruter à l'étranger, le Portugais quant à lui a changé les méthodes de recrutement du club de la capitale.

Mercato - PSG : Campos relance une piste XXL de Leonardo https://t.co/SxIj0c17Kx pic.twitter.com/gXRvhwUrzU — le10sport (@le10sport) August 4, 2022

Renato Sanches et Hugo Ekitike débarquent au PSG

En effet, le PSG semble avoir clairement l'intention de tourner son recrutement vers la France. Dans cette optique, Nordi Mukiele et Hugo Ekitike ont été recruté, mais surtout, c'est vers la Ligue 1 que le club de la capitale se tourne plus que jamais. En plus de l'attaquant du Stade de Reims, prêté avec option d'achat, le PSG a également obtenu le transfert de Renato Sanches en provenance du LOSC.

Une première depuis 2011 !

Et ce n'est pas anodin puisque c'est la première fois depuis 2011, année du rachat par QSI, que le PSG recrute plus d'un joueur de Ligue 1 sur un même mercato. Cette année-là, Kévin Gameiro (Lorient), Blaise Matuidi (ASSE), Nicolas Douchez (Rennes) et Milan Bisevac (Valenciennes) avaient été recrutés. Encore un petit effort, et le PSG pourrait battre le record de l'ère QSI.