Foot - Mercato - PSG

Tout pourrait aller très vite pour le transfert surprise de Ruiz

Publié le 9 août 2022 à 08h30 par Axel Cornic

A moins d’un an de la fin de son contrat avec le Napoli, Fabian Ruiz semble être devenu la grande priorité du Paris Saint-Germain. Les négociations se poursuivraient, avec le transfert du milieu de terrain qui pourrait couter entre 25 et 30M€ au PSG, qui aurait battu la concurrence du Real Madrid, de l’Atlético de Madrid ainsi que du FC Barcelone.

Après deux Portugais avec Renato Sanches et Vitinha, c’est un Espagnol qui pourrait débarquer au milieu de terrain, pour seconder Marco Verratti. Ces dernières heures, une piste bouillante a fait surface pour le PSG avec Fabian Ruiz, dont le contrat avec le Napoli se termine dans seulement quelques mois. Les médias italiens annonçaient même un transfert quasiment bouclé ce vendredi, mais si ça sent très bon pour le Paris Saint-Germain il semble y avoir encore des détails à régler. Sky Sport Italia assure que le Napoli réclamerait au moins 30M€ pour laisser filer le joueur de 26 ans, alors que pour le moment Luis Campos et les Parisiens tourneraient plutôt autour des 25M€. De côté du joueur, le choix semble en tout cas déjà fait...

Le PSG offre 25M€, le Napoli demande toujours 30M€

D’après les informations des médias italiens, Fabian Ruiz aurait d’ores et déjà trouvé un accord contractuel avec le PSG. Il Corriere dello Sport parle d’un salaire de 4M€ net par an, plus 1M€ de bonus, alors que d’autres sources comme La Gazzetta dello Sport évoquent plutôt le chiffre rond de 5M€. La plupart s’accorde toutefois pour dire que le contrat de l’Espagnol serait de cinq ans et montrerait la confiance de la nouvelle direction parisienne, qui semble persuadée qu’il a tout pour s’installer durablement au club.

Fabian Ruiz aurait pu faire la fin de Arkadiusz Milik

Ce transfert est une sorte d’aubaine pour Fabian Ruiz, qui risquait de vivre des mois compliqués au Napoli. A en croire les récentes révélations de Calciomercato.com , les dirigeants napolitains pensaient sérieusement à réitérer ce qu’ils ont pu faire avec Arkadiusz Milik par le passé, soit l’écarter tout simplement du groupe et le reléguer en tribunes. Pour rappel, tout comme Fabian Ruiz actuellement, le Polonais était en fin de contrat et à l’automne 2020 ses dirigeants avaient décidé de l’écarter... avant de finalement trouver une solution avec l’OM lors du mercato hivernal.

