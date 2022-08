Foot - Mercato- PSG

PSG : Nouvelle avancée décisive pour le transfert de Fabian Ruiz

Publié le 8 août 2022 à 18h00 par La rédaction

Le PSG travaillerait depuis quelques temps sur la venue d’un troisième milieu de terrain. Luis Campos serait d'ailleurs tout proche de boucler l’arrivée de Fabian Ruiz. En effet, les négociations entre le PSG et Naples avanceraient dans le bon sens.

Le PSG continue de travailler sur le marché des transferts. Après avoir fait venir Vitinha en provenance du FC Porto et Renato Sanches en provenance du LOSC, Luis Campos serait actuellement en train de s'activer pour boucler le transfert de Fabian Ruiz. D'ailleurs, le milieu international espagnol du Napoli serait déjà tout proche de signer au PSG.

Les discussions avancent vite et bien pour Fabian Ruiz

Comme annoncé par le journaliste Sportitalia , Fabian Ruiz serait en passe de signer au PSG. En effet, les discussions avanceraient vite et bien entre Luis Campos et la direction du Napoli. A tel point que les deux équipes seraient optimistes et estimeraient pouvoir boucler un transfert d'environ 25M€, bonus compris. Par ailleurs, dans cette transaction, 4,5% du montant serait reversé au Real Betis. Luis Campos réaliserait ainsi un très gros coup sur le mercato, après avoir travaillé dans l’ombre pour boucler ce dossier au nez et à la barbe de Carlo Ancelotti, qui en pincerait pour Fabian Ruiz et qui souhaiterait le faire venir au Real Madrid sous la forme d’un transfert gratuit à l’été 2023…

Le PSG et Naples confiants pour un transfert à 25M€

Par ailleurs, le PSG aurait trouvé un accord avec le joueur lui-même. En effet, Fabian Ruiz aurait accepté la proposition de contrat du PSG, selon les informations de Fabrizio Romano. Désormais, quelques petits détails resteraient à boucler dans ce dossier, mais Fabian Ruiz semble bel et bien être promis à un transfert du côté du PSG. Foot Mercato annonçait tout récemment qu’un contrat de 5 ans, avec un salaire de 5M€ net par an, attendait l’Espagnol en cas de signature du côté du PSG.

Quel est le profil de Fabian Ruiz ?