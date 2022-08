Foot - Mercato - PSG

Le transfert de Paredes dicté par la prochaine recrue de Campos

Publié le 8 août 2022 à 19h00 par La rédaction

Coup surprise de ce mercato estival, Fabian Ruiz pourrait débarquer très bientôt du côté du PSG. Cependant, cette troisième arrivée dans l’entre-jeu parisien ferme la porte à d’autres joueurs, et Leandro Paredes pourrait donc être assuré de claquer la porte cet été.

Le PSG continue ses mouvements dans l’entre-jeu. Après le départ de Georginio Wijnaldum et les arrivées de Vitinha et de Renato Sanches, de nombreux autres mouvements seraient à prévoir dans ce secteur de jeu. Si Idrissa Gueye est annoncé proche d’Everton, la presse italienne précise ces dernières heures que le milieu de terrain du Napoli Fabian Ruiz serait quant à lui tout proche de signer du côté du PSG. Et ce dernier pourrait bien pousser un indésirable vers la sortie…

Le départ de Leandro Paredes précipité par Fabian Ruiz ?

Comme annoncé par la Gazzetta dello Sport , l’arrivée de Fabian Ruiz précipiterait le départ de Leandro Paredes. En effet, l’international argentin, qui pourrait déjà manquer de temps de jeu, verrait ce dernier se réduire encore considérablement avec l’arrivée du milieu de terrain espagnol du Napoli. Paredes pourrait donc être contraint de quitter le PSG, et la Juventus pourrait en profiter. Cependant les négociations seraient difficiles entre les deux clubs.

Mercato : PSG, Barça... L'opération Lionel Messi a déjà débuté en coulisse https://t.co/SviTrAWd1x pic.twitter.com/2BVKflOw5f — le10sport (@le10sport) August 8, 2022

Pas de prêt pour Leandro Paredes

En effet, toujours selon le quotidien italien, le dossier Leandro Paredes serait complexe pour la Juventus. Les dirigeants du PSG continueraient de demander 20M€, tandis que le directeur sportif de la Juventus serait actuellement en train de travailler pour faire venir l’international argentin en prêt. Le dossier Fabian Ruiz pourrait cependant changer la donne. Avec l’arrivée d'un nouveau milieu de terrain, à savoir Fabian Ruiz, Paris pourrait se montrer plus indulgent dans les négociations. Affaire à suivre…