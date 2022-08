Foot - Mercato - PSG

Quelles sont les trois recrues que Campos veut offrir à Galtier ?

Publié le 8 août 2022 à 20h30 par Pierrick Levallet

Après avoir déjà officialisé quatre nouvelles arrivées cet été, le PSG ne compterait pas s’arrêter là. Luis Campos serait toujours en train de travailler pour réaliser le meilleur mercato possible par rapport aux besoins de Christophe Galtier. D’ailleurs, le conseiller sportif parisien aurait encore quelques chantiers à mener à bien.

Pour le moment, le PSG s’est montré plutôt actif sur le marché des transferts. Le club de la capitale a déjà officialisé quatre recrues avec Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches. Toutefois, le pensionnaire de la Ligue 1 ne compterait pas s’arrêter là. Christophe Galtier attendrait encore au moins trois nouveaux joueurs cet été. Luis Campos poursuivrait ainsi son travail sur ce mercato. Et il aurait quelques dossiers à mener à bien

Luis Campos veut un défenseur...

Comme l’explique RMC Sport , Luis Campos n’aurait pas encore fini avec son mercato. Tout d’abord, le conseiller sportif parisien voudrait attirer un nouveau défenseur au PSG. Milan Skriniar serait toujours une piste pour le secteur défensif de Christophe Galtier. Mais le joueur de l’Inter ne serait pas le seul nom envisagé par Luis Campos. En effet, Wesley Fofana lui plairait également beaucoup. D’ailleurs, le PSG serait prêt à mettre plus de 70M€ pour s’attacher ses services à en croire Le Parisien . Mais le secteur défensif n’est pas le seul chantier de Luis Campos.

... et encore renforcer le milieu de terrain de Galtier

En effet, le milieu de terrain de Christophe Galtier pourrait lui aussi voir de nouveaux joueurs arriver d’ici la fin du mercato. Fabian Ruiz serait le dossier le plus chaud d’après RMC Sport . Mais Luis Campos rêve également d’attirer Bernardo Silva comme Le10Sport.com l’a révélé en exclusivité. Mais le dossier ne serait pas simple pour le Portugais, puisque le FC Barcelone le convoiterait également.

Toujours dans le flou dans le secteur offensif

Enfin, Luis Campos voudrait officialiser un autre transfert en attaque cet été. Après l’arrivée d’Hugo Ekitike, le conseiller sportif du PSG serait à la recherche d’un profil athlétique et doué dans le jeu aérien. Dans cette optique, le club de la capitale avait tenté sa chance pour Gianluca Scamacca. Mais l’Italien s’est envolé du côté de West Ham. Luis Campos pensait également à Benjamin Šeško. Mais finalement, la pépite de 19 ans du RB Salzbourg devrait s’engager avec le RB Leipzig jusqu’en juin 2028. Le PSG avait aussi tenté sa chance avec Robert Lewandowski et Rafael Leão, sans réel succès non plus. Une chose est sûre, Luis Campos est encore loin d'en avoir fini avec son mercato. Affaire à suivre...